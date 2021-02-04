用“青年友好”为洛阳未来充值（洛谭说事）

建成一批保障性租赁住房，让新市民、青年人能租房、敢买房；今明两年新增公办幼儿园40所以上，扶持民办幼儿园提供普惠性服务；5年投入70亿元以上支持创业就业，完善就业见习、青年创业等补贴扶持政策……看晚报，市第十二次党代会上送出民生“大礼包”，最拨动青年心弦的，是将解决青年人住房等痛点摆上城市重要日程，传递出洛阳建设青年友好型城市的鲜明导向。

要更多关注青年的特点、青年的需求、青年的体验，着力提升城市功能品质与青年人的契合度，建设青年友好型城市，吸引更多青年人与洛阳一起成长、共赢未来。 ——摘自市第十二次党代会报告

建成一批保障性租赁住房，让新市民、青年人能租房、敢买房；今明两年新增公办幼儿园40所以上，扶持民办幼儿园提供普惠性服务；5年投入70亿元以上支持创业就业，完善就业见习、青年创业等补贴扶持政策……看晚报，市第十二次党代会上送出民生“大礼包”，最拨动青年心弦的，是将解决青年人住房等痛点摆上城市重要日程，传递出洛阳建设青年友好型城市的鲜明导向。

青年强则城市强。青年人有热情有活力，是最有创造力的群体。当年，是众多青年激情燃烧搞建设，创造了众多“共和国第一”；今天，也是众多青年修路架桥啃硬骨头，助推洛阳步入快速路和地铁时代。踏上下一个五年的新赛道，建设一个“让更多年轻人青睐”的洛阳，吸引越来越多年轻人来洛创业创新，是洛阳迫在眉睫的“必答题”。

青年友好型城市，认同的是青年发展优先，讲求的是以青年的视角、利益和需求来打造城市。拖着行李满怀热血投奔而来，青年希望城市是友好的，然而在城市扎下根来并不轻松。比如房价偏高，许多青年买不起、租不易；比如，入托难、入园难、上好学校难，考验着那些成家育儿的青年，成为横亘在青年追梦路上的一道道关卡。城市要让青年感到快乐幸福，心有归属，绝不能让青年的梦想与青春的尊严掉在地上。善待青年，呵护青年，青年必将还城市一个大大的惊喜。

青年与城市是同生共长、相互成就的。更好的城市，能够成就更好的青年；更好的青年，为城市创造更好的未来。近年来，不少城市纷纷推出各种福利政策，掀起一波波城市“抢人”大战。深圳首创“青年驿站”服务模式，为来深圳就业的青年提供7天免费住宿等全方位服务；成都在“15分钟生活服务圈”布局1000个“青年之家”，以丰富青年婚恋交友等社交活动……谁能招揽更多青年人来激发城市活力，谁就能在新赛道上拔得头筹。

用“青年友好”为洛阳未来充值，我们同样需出台更有温度的政策措施，提供更加便利的吃、住、学、医、娱乐等设施和功能，让天下青年想来、会来、敢来、留得住。对青年友好多一分，城市的朝气活力就会多一分！(洛谭)