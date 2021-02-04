把准定位 抢抓机遇 以创新引领汝阳高质量发展——访汝阳县委书记潘峰

“汝阳县将把学习好、宣传好、贯彻好市第十二次党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，抢抓推动南部地区高质量发展机遇，坚持以创新引领发展，推进县域经济高质量发展，为建强副中心、形成增长极提供汝阳支撑！”汝阳县委书记潘峰昨日在接受记者专访时表示，汝阳县将以富民为导向，以生态保护为前提，以乡村振兴为抓手，以城乡统筹为支撑，既不折不扣抓落实，又创造性抓落实，以实际行动、实际效果贯彻落实市党代会精神。

“汝阳县将把学习好、宣传好、贯彻好市第十二次党代会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，抢抓推动南部地区高质量发展机遇，坚持以创新引领发展，推进县域经济高质量发展，为建强副中心、形成增长极提供汝阳支撑！”汝阳县委书记潘峰昨日在接受记者专访时表示，汝阳县将以富民为导向，以生态保护为前提，以乡村振兴为抓手，以城乡统筹为支撑，既不折不扣抓落实，又创造性抓落实，以实际行动、实际效果贯彻落实市党代会精神。

坚持以富民为导向，把发展壮大特色产业摆在突出位置，带动群众通过发展产业、就近就业等方式增收致富。坚持“项目为王”，滚动实施“三个一批”活动，加快投资22亿元的洛玻太阳能光伏电池封装材料项目和投资15亿元的北玻高端节能玻璃产业园项目开工建设，发展壮大绿色建材暨装配式建筑产业。围绕“一镇一业”“一村一品”，以“5+2”特色农业产业和发展乡村旅游为抓手，培养龙头企业和新型经营主体，延伸农业产业链条，推进“生态+农业产业+乡村旅游”融合发展。

坚持以生态保护为前提，系统推进生态产业化和产业生态化。加快前坪灌区建设和北汝河、马兰河等河流综合治理项目，推动小流域综合治理与国土绿化提速提质，守护好“中原水塔”；积极探索生态产品价值实现路径，开展生态补偿、碳排放权交易等试点，发展抽水蓄能电站、光伏、风电等新能源产业，推动生态优势向发展优势转变；持续打好污染防治攻坚战，巩固空气质量二级达标县成果，争创生态文明建设示范县。

坚持以乡村振兴为抓手，扛牢“一线总指挥”责任，推动“151”工作部署全面落实。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，强化“三类户”帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫的底线。统筹推进乡贤返乡创业、“三清两建”、乡村运营、农村改革等工作，不断提高群众收入，全面激发乡村发展活力。

坚持以城乡统筹为支撑，优化县城功能布局，强化集镇建设。按照“完善功能、提升品质、强化辐射”原则，提升县城公共服务水平和智慧化管理水平。科学编制集镇建设规划，从小店、上店等条件较好的中心镇着手，强化集贸市场、排污等配套设施和教育、医疗等公共服务功能，增强集镇对接城区、辐射周边农村的能力。做好呼南高铁豫西通道等重大交通项目前期工作，加快推进郭木线提升、南环路等项目建设，织密南部交通路网。（记者 孙自豪 罗兴涛 见习记者 吕百营）