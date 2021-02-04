创新的乘数效应加速释放！“洛阳制造”正以科技创新引领产业变革

8日，以嫦娥五号月球样品为研究对象发表的首篇学术成果发表在国际学术期刊《Science》上。

8日，以嫦娥五号月球样品为研究对象发表的首篇学术成果发表在国际学术期刊《Science》上。这篇研究论文《嫦娥五号年轻玄武岩的年代与成分》，为完善月球演化历史提供了关键科学证据。

消息传来，让人们再次为“嫦娥探月”的成功不易而赞叹。月壤钻取采样，是嫦娥五号执行任务中的核心环节。面对月球表面真空、高低温环境等复杂恶劣工况，洛阳轴承研究所有限公司开展技术攻关，解决了设计、制造、检验和测试多项难题，研发出名为钻进机构回转轴系的核心部件，保证设备既“钻得稳定”又“钻得灵活”，为嫦娥五号成功采样配上了“洛阳巧臂”。

立足现有产业基础，发展创新型产业，“洛阳制造”正以科技创新引领产业变革。

坚持以创新引领发展，是贯穿市第十二次党代会报告的主线，也是洛阳今后一个时期发展的总战略。如今，以科技创新为核心，引领观念创新、体制创新、功能创新、模式创新等全面创新，正发挥创新的乘数效应。

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。

今年，我市围绕传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局，坚持前瞻30年、谋划15年、做实近5年，编制了《洛阳市生产力空间布局与发展规划》，围绕农机装备、轴承、精细化工、节能环保、机器人等优势产业及大数据、文旅文创、储能氢能等未来产业，加大项目谋划力度。

洛阳与先行地区的差距，表现在发展水平上，根子在体制机制上。

近日，高新区(自贸区)综合服务大厅税务窗口上线智慧云端办税服务。工作人员可与纳税人进行税企视频互动，同时提供“一对一”个性化服务，对企业提交的资料进行远程资料初审，实现企业“一趟都不跑”。

聚焦到全市，市民之家近日推出审批服务类证照免费邮寄服务。企业、群众到市民之家办完审批服务类证照业务后，市民之家可提供免费邮寄服务，降低企业办事成本，减少群众跑腿次数。

体制机制创新不仅要更好发挥政府作用，还要充分发挥市场作用。

作为体制新、机制活的新型研发机构，清洛基地通过更加灵活的体制机制加速科技成果转移转化，不断激发内生动力。对此，清洛基地执行主任马明星表示，将坚持以创新引领发展，探索大院大所与第三方平台合作建设高质量、高水平的新型研发机构，探索高层次青年人才的发展、流动、引进模式，助力我市打造青年友好型城市，激发创新活力。

当前，洛阳正处在转型发展的关键期，产业结构需要调整，发展动能需要转换，体制瓶颈需要破解，城市功能需要提升。唯有创新，才能解决好制约洛阳发展的深层次问题，否则就没有出路、没有前途。

市委工作报告指出，创新是洛阳创造辉煌文明成果的“核心密码”，重振洛阳辉煌，首先必须全面激发创新活力，让创新成为洛阳最鲜明的城市特质。要以观念创新开创发展新局，积极学习借鉴先行地区的新理念新思路，着力解决思想僵化、思维固化问题，坚持用新眼光看待新问题、用新思维对待新事物，以思想观念大解放推动改革发展大突破。要着力破解制约发展的体制机制瓶颈，通过增创体制机制新优势激发内生动力，实现后来居上。要调动基层积极性，让县区和乡镇成为推动发展的主体，全面激活基层改革发展的内生动力。

走好以创新引领发展之路，洛阳将拼出高质量发展的一片新天地！（记者 李迎博）