洛阳公立医疗机构134个中医医疗服务项目价格调整

近日，我市多部门联合印发《关于确定部分新增和修订中医医疗服务价格项目的通知》，根据《通知》要求，从本月起，我市公立医疗机构调整134个中医医疗服务项目价格。此次调整对市民就诊有哪些影响，记者为您详打探。

近日，我市多部门联合印发《关于确定部分新增和修订中医医疗服务价格项目的通知》(简称《通知》)，根据《通知》要求，从本月起，我市公立医疗机构调整134个中医医疗服务项目价格。此次调整对市民就诊有哪些影响，记者为您详打探。

《通知》明确

●本次调整新增含皮内针治疗在内的11个A类中医医疗服务价格项目。

●对“四肢关节错缝术”等119个医疗服务价格项目内容进行了调整完善。

●对“平衡火罐”等4个中医医疗服务价格项目予以取消。

对于此次调整，市中医院康复医学科医护人员非常期待，她说：“新增项目皮内针治疗、砭石治疗、铍针、酒火疗法等都是疗效确切、临床应用较广的中医项目，但因一直未被列入我省医保支付范围，无法充分运用到日常诊疗工作中。此次将这些项目纳入医保支付范围，将大大降低老百姓的就医成本，同时对医护人员来说也是好消息。”

记者注意到，此次调整后，不少中医医疗服务价格项目划分更加规范。如落枕推拿治疗项目，由原来的一项调整为三项，细分为普通落枕推拿治疗、副主任医师落枕推拿治疗和主任医师落枕推拿治疗，对应的服务计价标准也各有不同。

对此，市医保局相关负责人说，中医类医疗服务项目数量偏少、价格偏低的问题在省内各地区不同程度存在。针对这些问题，省医保局联动多部门，对中医类医疗服务项目进行了新增和修订，我市迅速落地执行调整后的新标准。

除调整中医医疗服务项目价格，此次《通知》还明确，各医保部门要严格执行省级医保部门统一制定的医疗服务项目医保支付政策，各级医保部门不得对中医康复等项目自行设定项目数量和服务次数的支付限制。（记者 王博东 见习记者 李雅君 通讯员 黄丛魁 刘晓飞）