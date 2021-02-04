坚定不移走以创新引领发展之路——三论学习贯彻市第十二次党代会精神

周虽旧邦，其命维新；古都复兴，其路在新！

周虽旧邦，其命维新；古都复兴，其路在新！

以市第十二次党代会胜利召开为标志，“重振洛阳辉煌”开启新的跋涉，“创新引领”成为我们抵达光辉彼岸的决定性力量！正如市委书记江凌所强调的，要把以创新引领发展作为今后一个时期洛阳发展的主战略，敢创新、谋创新、抓创新，推动洛阳走好以创新引领发展之路。

创新是引领发展的第一动力，无论是“从0到1的突破”，还是“从1到N的跃升”，创新这个“关键变量”，总是以看不见的力量，成为赋能发展的“最大增量”。今天，从中央提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”，到省委将“创新”摆在建设现代化河南“十大战略”的首位并贯穿始终，再到这次党代会报告提及“创新”上百次，通篇贯穿着改革创新的精神……无不启示我们，新的征程上，“非新无以为进”！

历史上的洛阳，曾是我国最具创新活力的地方。在这片土地上，诞生了“四大发明”中的指南针、造纸术、印刷术，诞生了第一台2.5米卷扬机、第一台履带式拖拉机等多个“新中国第一”，正是创新这个“核心密码”，让洛阳创造了无数令人瞩目的辉煌。今天，在一棒接一棒的接力奋斗中，站在历史新起点上的洛阳，比以往任何时候都更接近实现重振辉煌的梦想，也比以往任何时期都更需要创新、更依赖创新。

更需要、更依赖，是因为这是时代的呼唤。抬眼望，全球科技创新进入空前密集活跃期，很多都是颠覆性、开创性革新；我国正在构建新发展格局，这对每个地方都是一次竞争性、机遇性、重塑性变革；经过长期的积累，洛阳各类创新资源比较丰富，已经到了充分释放创新潜能的重要窗口期……洞察“时与势”，唯有创新，我们才能抓住这些历史性新机遇，才能在区域版图重构中抢先进位，才能变资源优势为发展胜势，否则就会陷入被动、错失良机，不仅难以“强起来”，反而会被边缘化，甚至错过整整一个时代。

更需要、更依赖，是因为这是问题的倒逼。审视今日洛阳，从一些党员干部的思想观念还跟不上时代步伐，计划经济思维挥之不去，到传统产业比重偏高，不少产业处于产业链前端、价值链低端，从体制机制瓶颈致使洛阳面临市场、社会和基层活力不足等突出问题，到城市平台功能薄弱致使洛阳聚合创新资源的能力欠缺……身处转型发展关键期，解决好这些制约洛阳发展的深层次问题，凭经验翻老黄历行不通，循旧例找教科书干不成，不创新就没有出路，不创新就没有前途。

一言以蔽之，洛阳坚持以创新引领发展，是大势所趋、发展所需、潜力所在，是抢抓战略机遇、赢得战略主动、重振洛阳辉煌的必然选择。这样的主战略，管根本、管全局、管长远！

应看到，新发展阶段的创新，是以科技创新为核心的全面创新，包括观念、体制、功能、模式等各方面创新，涵盖经济、政治、文化、社会等各领域创新。这就启示我们，以创新引领发展，就要时时处处以创新的眼光看待问题、思考对策，以创新的举措研究问题、推进工作；就要全面激发创新活力，以观念创新开创发展新局，以科技创新引领产业升级，以体制机制创新激发内生动力，以城市功能创新增强聚合能力，以发展模式创新重塑区域发展格局，真正让创新成为洛阳最鲜明的城市气质。

革故鼎新的高度，决定着洛阳发展的天际线。

增强改革创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，坚定不移走好以创新引领发展之路，让创新在全社会蔚然成风，我们就能以全面创新拼出洛阳高质量发展新天地！（洛平）