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洛阳今天多云到晴天　“冷”还是未来几天的主旋律
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.12 08:12

　　盼望着，盼望着，久违的晴天终于要来了。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，今天受副热带高压控制，我市天气逐渐转晴，预计今天多云到晴天，偏东风2级到3级，气温9℃到17℃；明天晴天间多云，偏东风转偏西风2级到3级，气温7℃到20℃。

　　但就在昨天，省气象服务中心预报，河南本周将迎两股冷空气。14日下午到15日，16日夜里到17日，两股冷空气来袭，大风降温将连番上演，河南多地最低气温将跌至个位数。“冷”还是未来几天的主旋律，请注意添加衣物，避免感冒。

　　冷热交替，一些人会突然出现“感冒”样症状，过敏体质的人要当心，这可能不是感冒，是“秋季花粉过敏”找上门了。

　　专家表示，在过敏多发的北方，引发秋季花粉过敏的主要来源是蒿草、藜草等杂草的风媒花粉，这些花粉借助风力，通过空气传播，被吸入体内。普通人吸入风媒花粉后并没有任何感觉，但对于过敏体质者来说，会产生强烈、过激的免疫反应。

　　流鼻涕、打喷嚏、皮肤痒……当花粉附着于人体的呼吸道黏膜、眼结膜时，过敏体质人群就会出现结膜炎、鼻炎症状，严重的还会出现鼻窦炎、中耳炎、哮喘等。

　　过敏症状发作，应在专业医生指导下使用有效、规范的抗过敏药物治疗。预防花粉过敏，最好的办法就是尽可能回避过敏原。在日常生活中要注意以室内活动为主，户外活动需做好防护，外出时尽量戴口罩，并注意个人清洁。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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