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市委统战部召开部务（扩大）会议 传达学习市第十二次党代会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 21:46

　　9日，市委常委、统战部部长李新建主持召开市委统战部部务(扩大)会议，传达学习市第十二次党代会精神。

　　李新建指出，市第十二次党代会主题鲜明，贯穿了创新理念、改革精神、市场思维，描绘了我市未来五年的发展蓝图，全市统战系统要把学习宣传贯彻会议精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，加强组织领导、突出重点内容、结合线上线下，迅速掀起学习宣传贯彻会议精神的热潮，切实把思想和行动统一到会议精神上来，把工作热情凝聚到实现会议确定的宏伟目标上来，把实际行动落实到各项统战工作上来，确保会议部署要求在全市统一战线落地见效。

　　李新建强调，要以改革创新精神为引领，围绕建强副中心、形成增长极，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，在守正创新中推动各领域统战工作提质增效。要牢牢把握统战工作的正确政治方向，把各方面力量更好凝聚起来，坚持大团结大联合的主题，画大同心圆、扩大朋友圈。要突出重点，加强党外代表人士队伍建设，努力建设一支政治坚定、业绩突出、群众认同的党外代表人士队伍，团结鼓励吸引各领域党外人士为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌担当尽责。(记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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