市委宣传部召开部机关全体干部会议，传达学习市第十二次党代会精神

11日，市委宣传部组织召开部机关全体干部会议，传达学习市第十二次党代会精神，对学习宣传贯彻工作进行安排部署。市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。 11日，市委宣传部组织召开部机关全体干部会议，传达学习市第十二次党代会精神，对学习宣传贯彻工作进行安排部署。市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。 会议强调，全市宣传思想战线要扛牢学习宣传贯彻市第十二次党代会精神的政治责任，先学一步、学深一层，持续兴起学习宣传贯彻热潮。要把市党代会精神纳入各级党委(党组)中心组理论学习和“党的创新理论万场宣讲进基层”活动的重要内容，通过研讨交流、基层宣讲、专题辅导等，把会议精神讲准讲透讲活，引导广大干部群众切实把思想和行动统一到会议要求上来。要组织各级各类媒体资源，精心策划选题、创新宣传方式，分专题多维度做好市党代会精神的深度宣传解读，推出一批反映全市各地各部门以实际行动学习贯彻会议精神的反响性报道，让创新发展、重振辉煌成为全市上下的最大共识。要聚焦党史学习教育、全国文明典范城市创建、青年思想政治引领、文旅融合发展等重点工作，谋划工作载体、细化工作措施，推动会议各项任务要求不折不扣落实到位。要加强宣传思想战线队伍建设，不断提升政治能力、创新能力、学习研究能力、落实能力，在解放思想、锐意创新、攻坚克难中彰显新担当、展现新作为，切实发挥宣传思想工作在现代化新征程中重振洛阳辉煌的应有作用。(记者 郭飞飞 通讯员 郭腾龙)