制造业产业链招商行动计划出炉！洛阳九大产业集群规模力争突破5000亿元

洛报融媒记者11日从洛阳市工信局获悉，根据近日发布的《洛阳市制造业产业链招商行动计划》，洛阳市将聚焦农机、轴承、机器人、铝钛、耐火材料、精细化工、光电电子器件、光伏、节能环保等9个优势产业。

推动产业集聚是制造业高质量发展的必由之路。

洛报融媒记者11日从洛阳市工信局获悉，根据近日发布的《洛阳市制造业产业链招商行动计划》，洛阳市将聚焦农机、轴承、机器人、铝钛、耐火材料、精细化工、光电电子器件、光伏、节能环保等9个优势产业，依托龙头企业开展产业链精准招商，争取到“十四五”末——

●培育壮大龙头企业15家以上

●引进落地招商项目100个以上

●九大产业集群规模突破5000亿元

【农机产业集群】

洛阳将以中国一拖为主，重点围绕动力机械、收获机械、农机具等领域开展精准招商。

在动力机械领域以涧西区为主要承载地，做强大马力拖拉机版块。

在收获机械领域以新安县为主要承载地，做优收获机械版块。

在农机具领域以西工区为主要承载地，做大农机具产业版块。

到2025年，新引进落地农机产业链上下游项目20个以上，推动50家本地企业纳入中国一拖供应链体系，全市农机产业本地配套率突破40%、规模突破500亿元。

【轴承产业集群】

洛阳将以洛阳LYC轴承、新强联、轴研所为主，重点围绕锻造、核心零部件、高端轴承等领域开展精准招商。

在锻造领域以宜阳县为主要承载地，提升我市高端锻造供给水平。

在零部件领域，提升轴承高精度关键零部件配套能力。

在成品领域，分别以新安县、伊川县、伊滨经开区、洛龙区为主要承载地，建设各类轴承生产基地。

到2025年，引进落地轴承产业链上下游项目30个以上，推动40家本地企业纳入龙头企业供应链体系，全市轴承产业本地配套率突破50%、规模突破500亿元。