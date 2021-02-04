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新安县这场人大专项评议，紧盯教育问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 19:01

　　“我县2021年的高考成绩与周边县区相比，差距在哪里？”

　　“当前重教学轻教育现象较为普遍，我县在‘立德树人’方面是如何做的？”

　　近日，洛阳市新安县人大常委会开展了一场关于县政府和县直有关部门履行教育职责的专项评议。现场，该县人大常委会组成人员和人大代表变身“考官”，县政府和15家职能部门主要负责人作为“考生”认真答题。

　　今年7月以来，“双减”、普通高中课程改革等一系列重大教育改革政策措施发布实施，引发社会各界热议。为回应社会关切和群众期盼，8月下旬，新安县人大常委会机关组织调研组，分三组对全县高中、初中和小学开展了专题调研，最后确定25个百姓反映最强烈的问题作为询问重点，评议涉及单位15个。

　　询问、回答，追问、补充……专题询问中，委员和代表们提出的问题，涉及教育质量、教师队伍建设、教育改革、教育督导评价、教育保障等多个方面，聚焦群众反映集中、社会反映普遍的突出问题。针对问题，该县政府有关负责人表示，将充分认清该县教育在城乡均衡教育、师资队伍建设、尊师重教氛围、形成部门合力、教育投入保障上的差距和不足，立足实际、谋划长远，稳妥有序推进新安教育高质量发展。

　　询问结束后，与会委员、代表们和部分教师、家长、社会公众代表对被询问的15家部门进行现场测评。“我觉得这种形式很好，通过评议，对各单位履行教育职责情况有了更深刻的认识和了解，确实能够推动教育工作向前发展。”学生家长李晓峰说。

　　新安县人大常委会相关负责人表示，下一步将加大对被评议部门答复问题的跟踪问效和督办落实工作力度，一跟到底，有始有终，推进百姓关心关注的民生问题彻底解决。(记者 智慧 李鹏 通讯员 邓云云 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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