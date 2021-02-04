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洛阳市第五人民医院专家为百余名心理健康教育工作者做专题培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.10.11 16:56

　　10月9日下午，由洛阳市卫健委、教育局主办，洛阳市教育局中小学教研室、洛阳市第五人民医院承办的心理服务进校园活动暨心理健康教育专兼职教师专题培训会在洛阳市实验中学(厚载门校区)举行，来自洛阳市各县市区共百余名心理健康教育工作者参加培训。

　　培训会上，洛阳市第五人民医院副院长蒋燕升就青少年心理问题的演变及思考进行阐述，心理学专家张飞龙、崔永霞分别围绕心理危机干预、青少年常见心理问题识别及成因进行了深入解读和培训。

　　“目前学生的心理问题越来越突出，听了专家的授课，能够学到很多心理工作的技巧和方法，对我们做好学生心理健康教育工作有很大帮助。”听课的心理老师纷纷表示。

　　据了解，此次培训是洛阳市第五人民医院和洛阳市教育局联合举办世界精神卫生日系列宣教活动之一，旨在提升洛阳市中小学心理健康教育质量，提高心理健康教育工作者的专业素养，从而更好地为洛阳市青少年创造良好的心身成长环境。(通讯员：张晓丹)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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