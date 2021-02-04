洛阳市举行世界精神卫生日现场宣教义诊活动

10月10日上午，洛阳市2021年世界精神卫生日现场义诊宣教活动在洛龙区宝龙城市广场隆重举行，洛阳市卫健委、市教育局等多部门领导到场，来自洛阳市卫健系统、教育机构及群团组织的精神心理专家、志愿者、学生百余人参与现场义诊宣教活动。

10月10日上午，洛阳市2021年世界精神卫生日现场义诊宣教活动在洛龙区宝龙城市广场隆重举行，洛阳市卫健委、市教育局等多部门领导到场，来自洛阳市卫健系统、教育机构及群团组织的精神心理专家、志愿者、学生百余人参与现场义诊宣教活动。 10月10日上午，洛阳市2021年世界精神卫生日现场义诊宣教活动在洛龙区宝龙城市广场隆重举行，洛阳市卫健委、市教育局等多部门领导到场，来自洛阳市卫健系统、教育机构及群团组织的精神心理专家、志愿者、学生百余人参与现场义诊宣教活动。 活动现场 洛阳市卫生健康委党组成员、副主任张晓进行讲话并对宣教义诊活动提出要求 来自洛阳市第五人民医院、河科大一附院、洛阳市中心医院、河科大二附院等医疗机构的精神心理专家、医疗志愿者为现场群众、学生进行了心理咨询、现场义诊宣教。 河南省妇联兼职副主席，河南科技大学党委常委，医学部党委书记、主任雷方教授为群众义诊 洛阳市第五人民医院专家义诊 近年来，随着生活节奏加快，竞争压力加剧，儿童青少年心理问题日益凸显，对心理健康的需求也越来越高。深入开展青少年心理健康宣教活动，帮助儿童青少年掌握心理健康相关知识，正确认识、处理碰到的情绪问题，提升心理调适能力，促进青少年身体和心理全面健康发展，是精神卫生机构的公益职责，也是学党史见行动、我为群众办实事的具体举措。(通讯员：张晓丹)