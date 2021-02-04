今年前三季度，洛阳技术合同成交额同比增长超七成

洛阳技术交易持续保持高速增长势头！11日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，今年前三季度，我市技术合同成交额达44.01亿元，同比增长71%，科技成果转化步伐不断加速。

洛阳技术交易持续保持高速增长势头！11日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，今年前三季度，我市技术合同成交额达44.01亿元，同比增长71%，科技成果转化步伐不断加速。

技术合同交易额是衡量科技成果转移转化的重要指标，也是反映区域科技创新活跃态势的重要指标。市科技局相关负责人介绍，我市技术交易日趋活跃，成交额快速增长，得益于创新主体及机构建设、人才培养、政策落实等方面措施。

技术创新需求侧和供给侧同步加强

企业是科技创新的主体，也是技术交易的主体，今年前三季度，我市新备案国家科技型中小企业1622家，数量居全省前列。同时，我市持续深化技术转移体系构建，积极培育各级技术转移示范机构，目前全市共培育发展各级技术转移示范机构52家，其中国家级1家、省级27家、市级24家。

持续加强技术市场人才队伍建设

我市通过成立技术经理人联盟，探索政产学研金介的协同创新机制，构建技术成果交易、资源共享、创新服务、合作交流网络，加速区域内科技成果转移转化进程。

落实各项税收、财政和金融政策，持续优化服务

我市强化政策对企业的激励引导作用，积极开展现场办公、政策咨询等技术市场法规政策宣传活动，深入企业开展服务指导，引导企业对符合条件的技术合同全面登记，极大激发了企业的积极性。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)