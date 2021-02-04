逆势新增！今年前9个月，洛阳新增市场主体73896户

洛报融媒记者从11日召开的全市市场监管工作会议上了解到，今年1至9月，洛阳全市市场主体新增73896户，同比增长13.26%，目前达57.9万户，面对疫情冲击实现逆势新增。

洛报融媒记者从11日召开的全市市场监管工作会议上了解到，今年1至9月，洛阳全市市场主体新增73896户，同比增长13.26%，目前达57.9万户，面对疫情冲击实现逆势新增。 洛报融媒记者从11日召开的全市市场监管工作会议上了解到，今年1至9月，洛阳全市市场主体新增73896户，同比增长13.26%，目前达57.9万户，面对疫情冲击实现逆势新增。 会议透露，洛阳将大力实施“促增量、保市场主体行动”，力争年底市场主体总量同比增长15%，大幅降低准入门槛，简化审批手续，优化服务措施，优化营商环境出实招。 实招一：深化登记注册制度改革 持续推广“多证集成、一照通行”改革，优化“企业开办+N项”服务，实现企业开办集成更多事项，提升企业开办便利化水平。 实招二：分类推进“证照分离”改革 按照“直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务”四种方式全覆盖式推进，破解“准入不准营”难题。 实招三：推进许可审批制度改革 加快推进行政许可告知承诺制改革、工业产品生产许可“一企一证”改革、知识产权审查制度改革。 与此同时，洛阳将严把食品药品安全关，深入实施食品安全放心工程建设行动，年底全市80%食品超市达到“放心食品超市”，食品药品安全抽检量不低于3.2万批次、每千人4批次、合格率在98%以上。 保护消费者权益方面，加强消费维权能力建设，调整完善12315三级执法网络，推动消费纠纷在线和解，力争年底全市“消费维权服务站”达到800家、ODR“全国12315平台在线消费纠纷解决企业”达到220家。(记者 李岚 通讯员 孙怀真 林虎伟 文/图)