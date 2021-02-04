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警方官微收到求助留言 民警机智应对助当事人脱困
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 16:14

　　前两天，洛阳市公安局涧西分局官微收到了一条求助留言，值班民警通过机智应对，助力报警当事人被出警民警解救。

　　林孟佳是涧西分局的一名民警，负责“洛阳市公安局涧西分局”官方微信公众号的运营工作。8日10时许，他在编发稿件时，突然发现官微后台有一条网友留言很是奇怪——广西小伙儿王某留言说，他被女网友骗至洛阳一传销组织，人身自由受限无法脱身，希望得到公安机关帮助。

　　林孟佳回复王某后，对方继续留言称，自己被困的地点位于“涧西区某学校附近，大门贴着红色的牌子，自己在小区倒数第二栋7楼的一间租房内。”由于王某提供的信息过于笼统，林孟佳使用个人微信与小王互加了微信好友，引导小王发来了个人定位及周边环境照片等信息，并第一时间通知郑州路派出所出动警力开展摸排调查。根据王某提供的信息，民警很快锁定了其所在传销组织的窝点，并当场控制室内涉嫌传销人员6人。

　　就在大家以为警情解除，松了一口气的时候，林孟佳的微信又收到了王某发来的信息，说他被传销人员带至其他传销窝点听课。原来，在民警查处该窝点时，王某等人刚被带出窝点，去往另一处窝点听课。这让民警们刚放下的心又悬了起来。

　　很快，王某又发来一条微信定位信息，显示地点为涧西区建设路某小区内。林孟佳赶紧通知所在地的重庆路派出所，对该小区进行调查摸排。

　　就在社区民警查阅出租房屋底册、走访周边群众时，王某的一条新信息显示，传销组织人员已经发觉异常，正在以一带一的方式将被困人员带离窝点。随后，王某的微信再也没有发来过消息。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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