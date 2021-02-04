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洛阳46家免门票景区预约方式公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 15:29

　　从10月10日到11月10日，河南开展“豫见金秋 惠游老家”旅游活动，共有433家A级景区对全国游客免门票，其中洛阳有46家景区免门票。其中，10月9日，洛阳老君山景区官方微信发布：10月10日至11月10日面向全国游客免门票。洛阳免票景区再添重要一员，至此洛阳市全部5A级景区均免门票！

　　消息一经发布，不少网友后台咨询预约方式。现景区免门票活动预约方式公布，预约方式如下：　

　　远程预约

　　游客通过支付宝或微信，搜索“河南文旅通”进入小程序，在“场所列表”中搜索“想去的景区”，进入景区预约页面填写个人信息，根据提示购买0元票，进行“远程预约”。到达景区检票口，请您出示二维码核验入园（无需换票）。

　　现场预约

　　在景区门口，通过支付宝或微信现场扫码预约进入。

　　此外，成人进行预约时，可选择“增加预约人员”，帮助老人及儿童代办，一人最多可增加十位代办人员

　　除了扫码核验，所有人员必须携带身份证原件、戴口罩

　　目前，洛阳免门票景区有哪些？

　　5A：龙门石窟、老君山、鸡冠洞、白云山、龙潭大峡谷

　　4A：二程文化园、花果山国家森林公园、重渡沟、竹海野生动物园、黛眉山、青要山、天池山、龙峪湾、养子沟、神灵寨、抱犊寨、木札岭、天河大峡谷、王府竹海、西泰山、豪泽郁金香花海欢乐城、洛阳凤翔温泉旅游区、千唐志斋、隋唐遗址植物园、中国国花园

　　3A：洛阳万安山文化旅游区、伊川建业绿色基地、新安有生矿景区、平乐牡丹画创意园、汉光武帝陵、新安函谷关、王铎故居、恐龙国家地质公园、中国·洛阳大宋名相园、三彩陶艺村、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳市博物馆、民俗博物馆、洛阳市王城公园、泉舜中央公园、嵩县两程故里、嵩县云岩寺千年银杏林、万佛山森林公园、西霞院反调节水库风景区

　　2A：定鼎门博物馆、商城博物馆

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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