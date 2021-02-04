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建行洛阳分行首笔“乡村农担贷”在栾川某公司投放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 11:16

　　助力乡村振兴，建行积极担当作为，日前，建行洛阳分行成功为栾川县某公司发放“乡村农担贷”46万元，实现了建行“乡村农担贷”零的突破。

　　“乡村农担贷”是建行与省级农业信贷担保公司合作推出的助农新产品，针对规模化种植、养殖经营的小微企业、农业生产领域供应链核心企业的上下游小微企业等提供信贷支持。建行坚持把涉农贷款作为发展乡村振兴业务、助力县域乡村振兴的重要切入点，分行领导亲自研究部署，主动协调推进，多次深入乡村、企业实地调查研究，并建立市、县两级涉农特色产业项目储备库，并逐一选择对应的信贷产品进行对接，尤其针对小微企业“乡村农担贷”产品的功能特点，结合该行实际情况，把“乡村农担贷”作为推动涉农信贷业务、助力乡村振兴、提高金融服务水平的重要抓手，明确分工，各司其责，内外联动，各县支行立足本地特色，优选家庭农场、种养大户、农民合作社、产业化龙头企业等新型农业经营主体加大营销力度，并与省农担驻洛各县区办事处加强沟通、深化合作，深入调查了解当地特色产业、认真筛选优质客户、建立项目库、明确目标、责任到人、跟踪服务，深度服务“三农”，加快推进涉农信贷业务，助力乡村振兴。(建宣)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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