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全国知名专家献策伊川甘薯产业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 08:50

　　昨日，中国(伊川)甘薯产业发展大会暨甘薯产业技术体系“十四五”工作会议在伊川龙凤古镇召开。来自全国各地的多位甘薯产业专家齐聚一堂，为伊川县甘薯产业高质量发展献策。

　　甘薯产业已成伊川县农业创收的“金名片”。据统计，伊川县甘薯种植面积已达到10万亩，全年产值超过5亿元。其中，鸦岭镇脱毒富硒甘薯种植面积达2.5万亩，亩均增收5000元，年产值超2亿元。伊川县打造的“岭上硒薯”品牌，已被农业农村部纳入“名优特新”农产品目录。

　　“50万亩富硒耕地，就是伊川农业可持续创收的‘金矿’。”全国甘薯产业体系首席科学家马代夫说，该县在甘薯的品种研发、规范化种植、品牌塑造等方面，已经走在全国甘薯产业发展的前列。有着富硒加持，该县的甘薯产业更能锦上添花。

　　为富硒甘薯增链赋能已在路上。今年，伊川县与河南省水投集团、洛阳农发集团开展合作，在鸦岭镇打造1万亩的岭上硒薯数字化农业示范方，配套建设红薯博物馆、农业主题公园、红薯产业小镇等一系列产业融合项目，打造甘薯全产业链。（记者 尹红磊 特约通讯员 葛高远）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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