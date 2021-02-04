市政协召开党组（扩大）会议

9日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议，学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神；传达市第十二次党代会精神，研究宣传贯彻落实意见。

9日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议，学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神；传达市第十二次党代会精神，研究宣传贯彻落实意见。

会议强调，要学深悟透市第十二次党代会精神，切实增强贯彻落实市党代会重大决策部署的思想自觉行动自觉，把学习好、宣传好、贯彻好市党代会精神作为重要政治任务，准确把握科学内涵，深刻领会精髓要义，把思想和行动统一到党代会精神上来，真正用市党代会精神武装头脑、指导实践、推动工作。要全力服务发展大局，准确把握以创新引领发展的内在要求，按照“坚持前瞻30年、谋划15年、做实近5年”工作要求，找准履职切入点，发挥政协独特优势，加强专门协商机构建设，切实为洛阳“建强副中心、形成增长极”作出更大贡献，在助力重振洛阳辉煌中充分体现政协担当作为。要坚持全面从严治党，把政协系统党的建设作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，按照“六个表率”要求加强政协党组自身建设，切实发挥政协党组把方向、管大局、促落实的重要作用，以党的建设高质量开创各项工作新局面。

会议还研究讨论了《关于全市县(区)“贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神情况”专项调研报告(讨论稿)》，提出要以改革思维、创新理念、务实举措着力破解“两个薄弱”问题，为基层政协更好履职创造条件。 (记者 智慧 通讯员 冯波)