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履行好新时代政法工作职责使命 为洛阳高质量发展提供政法保障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 08:27

　　9日，市委副书记、政法委书记杨骁主持召开2021年市委政法委员会第三次全体(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神和全省平安建设工作会议、市第十二次党代会精神，总结今年以来工作，安排部署下步工作。

　　杨骁指出，全市政法系统要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，持续加强党对政法工作的绝对领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要对标对表省委、市委决策部署，不断增强做好政法工作的政治自觉，履行好新时代政法工作职责使命，全力做好防风险、保安全、护稳定各项工作。要聚焦工作重点，不断强化落实力执行力穿透力，全力以赴完成全年目标任务。深入贯彻总体国家安全观，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定；加快推进更高水平的平安洛阳建设，增强群众的安全感、满意度；不断提升社会治理能力和水平，以市域社会治理现代化试点为牵引，努力打造“民有所呼、我有所应”的洛阳社会治理品牌；始终围绕市委中心工作，服务大局，为洛阳高质量发展提供有力法治保障；常态化加强政法队伍建设，不断巩固提升政法队伍教育整顿成果，全面推进从严管党治警，努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。

　　杨骁强调，全市政法系统要牢固树立为民理念，加强责任落实，强化法治思维，维护社会稳定，持续提升政法工作质量水平，努力做到“让犯罪分子闻风丧胆、让人民群众闻名心暖”，为“建强副中心、形成增长极”提供坚强政法保障。

　　曲海滨、吴志军参加会议。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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