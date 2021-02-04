洛阳已整治问题窨井盖7.5万个 窨井盖存在问题可拨打12319反映

消除窨井盖安全隐患，关系到群众“脚底下的安全”。昨日，记者从市城市管理局获悉，我市已整治城市公共区域问题窨井盖7.5万个，提前、超额完成省定目标任务。

消除窨井盖安全隐患，关系到群众“脚底下的安全”。昨日，记者从市城市管理局获悉，我市已整治城市公共区域问题窨井盖7.5万个，提前、超额完成省定目标任务。 消除窨井盖安全隐患，关系到群众“脚底下的安全”。昨日，记者从市城市管理局获悉，我市已整治城市公共区域问题窨井盖7.5万个，提前、超额完成省定目标任务。 日前，在九都东路恒大绿洲小区段，最后一批窨井盖安装到位。九都东路恒大绿洲小区段有百余个窨井，其中部分存在井盖沉降、周边路面破损等问题。此次整治，上述问题全部得到解决，改善了群众的出行环境，消除了安全隐患。 小小窨井盖，关系大民生。通过专项整治，消除窨井盖安全隐患是河南省和洛阳市确定的2021年重点民生实事。今年2月，我市启动城市公共区域窨井盖专项整治三年行动，计划用三年时间，使城市公共区域窨井盖安全隐患得到根本治理。 今年5月，市城市管理局牵头完成了全市71万个窨井盖的普查编号工作，共发现问题窨井盖15.7万个。截至9月底，全市已完成7.5万个问题窨井盖的整治任务，提前、超额完成省定目标任务。此外，按“逐路推进”方法，已完成154条城市道路窨井盖整治。 今年入汛以来，我市雨水频繁，强降水可能造成窨井盖外翻、缺失，给行人和车辆带来安全隐患。这时候，防坠网就成了“救命网”。 “我们对市区所有公共区域的雨污水窨井进行逐一排查，要求没装防坠网的一律安装，防坠网老化、破损的一律换新。”市城市管理局有关负责人介绍，近年，我市在城市道路设计和建设中，已将防坠网作为工程竣工验收的一项重要指标，要求每个窨井都要安装，承重不小于150公斤。 接下来，该局将按照目标任务，持续推进城市公共区域窨井盖整治工作提质增效，守护群众“脚底下的安全”。出行中，如果您发现道路等公共区域窨井盖存在问题，欢迎拨打12319反映。（首席记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 齐远平）