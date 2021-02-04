洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳已整治问题窨井盖7.5万个 窨井盖存在问题可拨打12319反映
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 08:26

　　消除窨井盖安全隐患，关系到群众“脚底下的安全”。昨日，记者从市城市管理局获悉，我市已整治城市公共区域问题窨井盖7.5万个，提前、超额完成省定目标任务。

　　日前，在九都东路恒大绿洲小区段，最后一批窨井盖安装到位。九都东路恒大绿洲小区段有百余个窨井，其中部分存在井盖沉降、周边路面破损等问题。此次整治，上述问题全部得到解决，改善了群众的出行环境，消除了安全隐患。

　　小小窨井盖，关系大民生。通过专项整治，消除窨井盖安全隐患是河南省和洛阳市确定的2021年重点民生实事。今年2月，我市启动城市公共区域窨井盖专项整治三年行动，计划用三年时间，使城市公共区域窨井盖安全隐患得到根本治理。

　　今年5月，市城市管理局牵头完成了全市71万个窨井盖的普查编号工作，共发现问题窨井盖15.7万个。截至9月底，全市已完成7.5万个问题窨井盖的整治任务，提前、超额完成省定目标任务。此外，按“逐路推进”方法，已完成154条城市道路窨井盖整治。

　　今年入汛以来，我市雨水频繁，强降水可能造成窨井盖外翻、缺失，给行人和车辆带来安全隐患。这时候，防坠网就成了“救命网”。

　　“我们对市区所有公共区域的雨污水窨井进行逐一排查，要求没装防坠网的一律安装，防坠网老化、破损的一律换新。”市城市管理局有关负责人介绍，近年，我市在城市道路设计和建设中，已将防坠网作为工程竣工验收的一项重要指标，要求每个窨井都要安装，承重不小于150公斤。

　　接下来，该局将按照目标任务，持续推进城市公共区域窨井盖整治工作提质增效，守护群众“脚底下的安全”。出行中，如果您发现道路等公共区域窨井盖存在问题，欢迎拨打12319反映。（首席记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 齐远平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    看花镜奇花异草

    札达土林

    王城秋菊争艳

    金山岭长城
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605