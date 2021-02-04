【河洛党史故事】人民好卫士姚次会

1994年2月12日，人民好卫士、洛阳市交警支队民警姚次会因救人在与歹徒搏斗过程中身负重伤，不幸壮烈牺牲。

1994年2月12日，人民好卫士、洛阳市交警支队民警姚次会因救人在与歹徒搏斗过程中身负重伤，不幸壮烈牺牲。

姚次会1952年出生于河南省汝州市，1971年参加公安工作，1993年6月加入中国共产党，生前历任洛阳市公安局交通警察大队西工二队科员、交警支队二大队副主任科员，三级警督。

1994年事发当天，姚次会在乘车探亲途中发现一辆车旁有人在打斗。出于职业敏感，他上前查看，只见一名青年恶狠狠地拉开车前门，将司机强行拉下来，另外两名青年也上前拳脚相加，司机满脸是血。

见此情形，姚次会大喊：“住手，不要打了，我是警察！”听到喊声，几名疯狂的歹徒向他围攻过来。姚次会不畏强暴，用身体奋力保护被打倒的司机，同歹徒进行英勇搏斗，因寡不敌众，被歹徒打成重伤。

虽然被紧急送往医院抢救，但由于伤势过重，年仅42岁的姚次会永远离开了……姚次会牺牲后被安葬在洛阳市烈士陵园，在这里继续守望着他用生命守护的家园。

自1971年参加公安交通管理工作以来，姚次会先后7次不顾个人安危，制止滋扰事件。他严于律己、秉公执法，经他处理的车辆违章令违章者心服口服。

工作期间，姚次会时刻关心群众疾苦，坚持为群众排忧解难，被群众誉为“解民之急、警风高尚”的好卫士，他先后5次被评为先进工作者，9次被评为优秀民警。

1994年3月7日，姚次会被公安部追授“全国公安战线一级英雄模范”称号。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）