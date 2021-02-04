洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【河洛党史故事】人民好卫士姚次会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 08:23

　　1994年2月12日，人民好卫士、洛阳市交警支队民警姚次会因救人在与歹徒搏斗过程中身负重伤，不幸壮烈牺牲。

　　姚次会1952年出生于河南省汝州市，1971年参加公安工作，1993年6月加入中国共产党，生前历任洛阳市公安局交通警察大队西工二队科员、交警支队二大队副主任科员，三级警督。

　　1994年事发当天，姚次会在乘车探亲途中发现一辆车旁有人在打斗。出于职业敏感，他上前查看，只见一名青年恶狠狠地拉开车前门，将司机强行拉下来，另外两名青年也上前拳脚相加，司机满脸是血。

　　见此情形，姚次会大喊：“住手，不要打了，我是警察！”听到喊声，几名疯狂的歹徒向他围攻过来。姚次会不畏强暴，用身体奋力保护被打倒的司机，同歹徒进行英勇搏斗，因寡不敌众，被歹徒打成重伤。

　　虽然被紧急送往医院抢救，但由于伤势过重，年仅42岁的姚次会永远离开了……姚次会牺牲后被安葬在洛阳市烈士陵园，在这里继续守望着他用生命守护的家园。

　　自1971年参加公安交通管理工作以来，姚次会先后7次不顾个人安危，制止滋扰事件。他严于律己、秉公执法，经他处理的车辆违章令违章者心服口服。

　　工作期间，姚次会时刻关心群众疾苦，坚持为群众排忧解难，被群众誉为“解民之急、警风高尚”的好卫士，他先后5次被评为先进工作者，9次被评为优秀民警。

　　1994年3月7日，姚次会被公安部追授“全国公安战线一级英雄模范”称号。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    看花镜奇花异草

    札达土林

    王城秋菊争艳

    金山岭长城
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605