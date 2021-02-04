电影《长津湖》里有一名洛阳退伍兵参演

眼下，抗美援朝题材电影《长津湖》正在热映。在这部影片中，有咱洛阳人王蒙参演，他在剧组待了近4个月。昨日，记者听王蒙讲述幕后故事。

王蒙与坦克合影 （受访者供图）

眼下，抗美援朝题材电影《长津湖》正在热映。在这部影片中，有咱洛阳人王蒙参演，他在剧组待了近4个月。昨日，记者听王蒙讲述幕后故事。

片方招募坦克司机

当过坦克兵的他立即报名

影片《长津湖》由陈凯歌、徐克、林超贤联合执导，吴京、易烊千玺领衔主演，该片主要讲述中国人民志愿军在极度严酷的环境下，坚守阵地奋勇杀敌，为长津湖战役胜利作出重要贡献的感人的历史故事。

电影刚一上映，王蒙就带孩子到电影院观看了这部影片。“很棒，很震撼。”王蒙说，他在电影里有十几个开坦克的镜头。

今年38岁的王蒙是偃师区人，当了16年坦克兵，2016年退役。去年6月，他收到新乡一家制造军事模型企业的邀请，让他去做技术指导。因拍摄电影需要，《长津湖》片方需要近80辆谢尔曼美式坦克，新乡这家企业承接了部分业务。厂家对坦克内部的细节构造不了解，邀请他过去。其间，他听说电影拍摄要招募大批群众演员，其中有坦克司机。

去年10月，王蒙得到片方招募坦克司机的确切消息，与剧组人员联系报名，后顺利通过选拔。

今年2月初，王蒙启程前往影片拍摄地河北张家口，开启近4个月的拍戏之旅。

拍戏拍到凌晨四五点

最终呈现的镜头可能仅两三秒

王蒙赶到后的第二天，便被送往张家口天漠影视公园拍摄一线。下车时，他被眼前的情景震撼——战壕、帐篷，还有上千名演职人员，真像身临战场一样。首次参与拍摄，他从晚上8点拍到次日凌晨2点多。

王蒙说，3位导演带着3批演职人员分开拍摄，他所在的剧组为C组，导演为林超贤，主要拍摄战争场面。他的角色是美国兵，坦克司机。他解释，外籍演员有数百人，大多不会开坦克，他戴上头盔与护目镜，拍摄时不会穿帮。

正值冬季，当地气温零下一二十摄氏度，坦克内四处漏风。起初，王蒙对拍戏充满好奇心、新鲜感，不觉得辛苦。一周后，他才真切感受到拍戏不易。“我拍的几乎全是夜戏，有时拍到凌晨四五点。”王蒙说，一晚上拍摄的镜头呈现在电影里可能仅两三秒。

参演这部电影

他感到荣幸与自豪

演职人员的吃苦耐劳和敬业精神令王蒙印象深刻。在他眼里，导演林超贤的专业素养高、要求严格，有时一个镜头反复拍数十遍。一次，为将战争场面拍得逼真、具有视觉冲击力，林超贤亲自扛着摄像机，将自己绑在坦克炮塔上拍摄。驾驶坦克的王蒙紧张得手心出汗，一旦导演不慎掉下来，后果不堪设想。

王蒙几乎每天拍戏，有时会“串场”到其他导演阵营里拍摄。拍戏虽然辛苦，但也有放松的时刻，比如吴京、易烊千玺等人拍戏时，周围总会有很多人看，向专业演员学演戏。“外籍演员来自美国、俄罗斯等国，基本都会说中文。”王蒙说，外籍演员很有礼貌，演戏时跟其他演职人员可能是势不两立的敌对双方，私下相处得很融洽。

5月下旬，王蒙结束拍摄，此次经历令他终生难忘。“虽然我扮演的不是中国人民志愿军战士，但我依然为参与这部讲述革命先烈历史的电影感到荣幸与自豪。”王蒙说，正是革命先烈不怕牺牲、不畏强暴，才能在恶劣而残酷的环境中取得抗美援朝的胜利，这种精神值得传承。（记者 魏巍）