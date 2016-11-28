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10月10日是世界精神卫生日 洛阳市多部门联合开展相关宣教活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.11 08:22

　　“青少年精神疾病患者逐年增多，家长需要多关注孩子心理健康，对精神疾病勿戴有色眼镜。”10日是世界精神卫生日，我市多部门联合开展相关宣教活动，呼吁广大市民科学知晓、对待心理健康问题。

　　“很多人对精神疾病存在误区，总把精神疾病和神经病画等号，对诊治有病耻感和排斥感，且拒绝承认自己有精神层面的疾病，尤其是儿童青少年的心理健康问题亟须引起社会的重视。”市第五人民医院医教科科长史少丽说。

　　“日常生活中，家长一定要重视孩子的心理变化。建议家长每天至少抽出一个小时陪伴孩子，这样才有助于孩子的心理健康成长。家长如发现孩子有心理方面问题，要及时引导并陪同孩子到专业医疗机构进行沟通或治疗，其实半数以上的患者通过规范治疗能获得临床疗效。精神疾病和感冒一样，可防可控可治！”史少丽说。

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　　精神疾病早期症状有这些

　　●睡眠改变。逐渐或突然变得入睡困难、易惊醒或整夜做噩梦、睡眠不深，或者睡眠时间过长。

　　●性格改变。以前热情好客、活泼开朗的人变得沉默少语，不喜与人交往；原本勤俭节省的人变得浪费挥霍；一向干净利索的人变得邋遢、不修边幅；对自己之前感兴趣的事也不再喜欢等。

　　●敏感多疑。对周围的事变得敏感，把身边发生的一些事都和自己联系起来，认为都是针对自己的，觉得每个人都不怀好心。

　　●行为异常。行为举止渐渐变得让人费解，越来越懒惰、不知整理个人仪容、夜不归宿；或者常常自己与自己对话、莫名发笑等。

　　●幻觉妄想。通常以幻听为主，且患者的行为会受此影响，甚至跟随幻觉的“指令”做出极其危险的行为。（记者 王博东 通讯员 张晓丹）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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