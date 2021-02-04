洛阳风力逐渐减弱 天气将逐步转晴

今天，阴天到多云，局地有阵雨，偏北风4级减小到2级到3级，气温10℃到16℃。

今天，阴天到多云，局地有阵雨，偏北风4级减小到2级到3级，气温10℃到16℃。 昨天，我市又下起小雨。记者在朋友圈看到，甘肃平凉、定西等地出现降雪天气，天地间白茫茫一片。当地网友感叹：“一秒入冬。” 甘肃下雪，洛阳降温。昨天至今天，一股中等强度的冷空气自西向东影响我国中东部地区，局地降温幅度可有10℃以上。北方冷上加冷，多地气温将创今年下半年来新低，请注意增添衣物，谨防感冒。 河南省气象服务中心预报，今天至13日全省以多云和晴天为主，未收获地块抓紧抢收，并做好通风晾晒、防雨收仓工作；土壤偏湿地块需及时排水散墒；已完成收获的地块应抓紧腾茬整地，适期播种小麦。 来看下本周的天气情况。市气象台根据气象资料分析，12日至13日我市天气转晴，气温逐渐回升。14日夜里至15日受高空低槽和地面冷空气共同影响，我市转有阴雨天气。具体预报如下： 今天，阴天到多云，局地有阵雨，偏北风4级减小到2级到3级，气温10℃到16℃； 明天，多云到晴天，偏北风3级左右，气温10℃到17℃； 13日(周三)，晴天间多云，气温12℃到19℃； 14日(周四)，多云到阴天转小雨，局部中雨，偏北风4级左右，气温13℃到22℃； 15日(周五)，阴天有小雨，局部中雨，偏北风4级减小到3级，气温10℃到16℃； 16日(周六)，阴天转多云，气温9℃到17℃； 17日(周日)，晴天到多云，气温10℃到18℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）