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徐衣显主持召开专题会议 研究全市工业运行煤电调度等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.10 23:32

　　10日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究全市工业运行煤电调度等工作，安排部署保民生、保增长、保稳定重点工作。

　　徐衣显强调，今年是“十四五”开局之年，做好电力迎峰度冬工作，既是政治任务，又是社会责任，更是民生实事，必须深入贯彻习近平总书记关于保障国家能源安全重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，进一步提高站位、认清形势、细化举措，切实抓好电力迎峰度冬工作，为保民生、保运行、保大局提供有力支撑。一要统筹协调做好煤炭增产增供。密切关注煤炭市场供需形势，建立煤电产供储销“日监测、日落实、日报告”机制，及时研判存煤、进煤、耗煤情况，精准测算、多措并举，广开渠道、保障煤源，在依法依规、确保安全的基础上推进煤矿复工复产、增产增供，加快储煤基地建设，落实能源安全储备制度，确保电煤库存处于合理水平，提升能源安全保障能力。二要精准施策推动电厂稳定运行。紧密结合“万人助万企”活动，聚焦资金运转、运输渠道、煤源供应等方面，一企一策给予发电企业重点扶持，协助制定合理供电计划，确保发电机组“应开尽开”。改革完善煤电价格市场化机制，在保持居民、公益性事业用电价格稳定的前提下，有序推动燃煤发电电量进入电力市场。三要科学调度保障电力有序供应。既立足当前，做细电网运行调度预案，确保机组电网平稳安全运行；又着眼长远，优化电力能源结构，加快电力基础设施建设，推进清洁能源发电，保障资源合理利用、可持续发展。同时，积极向上汇报对接、争取支持，优化电力营商环境，提升供电服务品质。四要专班专责全力保民生保运行。成立工作专班，压实部门、属地、企业各方责任，建立信息报告、动态测算、应急处理等机制，加强会商、强化调度，最大限度保证电力和煤炭等供应，守牢基本民生、公共服务、国防军工和重要场所用电底线，做到采暖期电煤不断供、暖气稳定供，维护正常生产生活秩序，确保人民群众温暖度冬。

　　孙延文参加会议。（记者 智慧）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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