新安县委书记宗国明谈学习贯彻市党代会精神

“市第十二次党代会以创新和改革的思维对洛阳未来经济社会高质量发展进行了深度布局，为县域经济高质量发展提供了根本遵循！”新安县委书记宗国明10日接受洛报融媒记者专访时表示，新安县学习宣传贯彻市党代会精神将重点在“学、悟、谋、干”上下功夫。

新安县委书记宗国明。(资料图片)

“市第十二次党代会以创新和改革的思维对洛阳未来经济社会高质量发展进行了深度布局，为县域经济高质量发展提供了根本遵循！”新安县委书记宗国明10日接受洛报融媒记者专访时表示，新安县学习宣传贯彻市党代会精神将重点在“学、悟、谋、干”上下功夫。

在“学”上下功夫，认真学习、把握精髓。宗国明说，洛阳市党代会召开后，新安县委迅速行动，对学习贯彻市党代会精神进行精心部署，先后通过县委常委(扩大)会议、县委理论学习中心组会议、全县领导干部大讲堂、市党代表分层次宣讲等对市党代会精神进行学习领会、深入研讨。各级党组织积极发挥示范带动作用，结合自身实际开展形式多样的学习活动，确保真学活学、把握精髓。

在“悟”上下功夫，深入领悟、凝聚共识。宗国明表示，新安县充分发挥移动端传播优势，开展全方位、多层次、宽领域的宣传报道，传递权威声音、广泛凝聚共识。各级党员干部结合工作实际，深入思考领会，充分认识重大意义，准确领悟精神实质，努力做到融会贯通、结合提升，推动全县上下把思想和行动真正统一到市党代会精神上来。

在“谋”上下功夫，对标调表、精准谋划。“该坚持的坚持、该调整的调整、该提升的提升！”宗国明表示，新安县将对照市党代会部署要求，把新安的发展放到全市大局中去思考、去定位、去谋划，对标调表、查漏补缺，对县域发展思路、目标、任务、举措再梳理、再研究、再审视，确保新安的发展战略、发展重点、发展路径始终沿着正确方向前进，确保市党代会的重大决策部署在新安条条落实、件件落地、事事见效。

在“干”上下功夫，躬身入局、实干争先。宗国明表示，将坚持从县委常委班子做起，带领全县上下躬身入局、履职于责，把全部心思和精力用在干事创业上，围绕市党代会确定的奋斗目标，找准工作的结合点、切入点、着力点，坚持“1366”县域发展思路，以科技创新引领制造业转型升级，以全国文明典范城市创建促进城市功能提升，以“151”工作思路推动乡村振兴提速提质提效，以全域旅游理念促进文旅文创融合发展，以生态保护打造美丽宜居家园，以强化干部队伍作风建设营造干事创业浓厚氛围，干在实处、走在前列，践行“三起来”、实现新跨越，在建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌的征程中展现新安担当、贡献新安力量。(记者 孙自豪 李鹏 见习记者 吕百营)