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小雨、中雨、最低气温9℃！洛阳发布最新天气预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.10 20:34

　　10日，我市又下起小雨。洛报融媒记者在朋友圈看到，甘肃平凉、定西等地出现降雪天气，天地间白茫茫一片。当地网友感叹：“一秒入冬。”

　　甘肃下雪，洛阳降温。10日至11日，一股中等强度的冷空气将自西向东影响我国中东部地区，局地降温幅度可达10℃以上。北方冷上加冷，多地气温将创今年下半年来新低，请注意增添衣物，谨防感冒。

　　河南省气象服务中心预报，11日至13日全省以多云和晴天为主，未收获地块抓紧抢收，并做好通风晾晒、防雨收仓工作；土壤偏湿地块需及时排水散墒；已完成收获的田块应抓紧腾茬整地，适期播种小麦。

　　来看下最新的天气情况。洛阳市气象台根据气象资料分析，12日至13日我市天气转晴，气温逐渐回升。14日夜里至15日受高空低槽和地面冷空气共同影响，我市转有阴雨天气。具体预报如下：

　　今天夜里：阴天，部分地区有小雨或零星小雨。

　　11日(周一)，阴天到多云，局部地区有阵雨，偏北风4级减小到2级到3级，气温10℃到16℃；

　　12日(周二)，多云到晴天，偏北风3级左右，气温10℃到17℃；

　　13日(周三)，晴天间多云，气温12℃到19℃；

　　14日(周四)，多云到阴天转小雨，局部中雨，偏北风4级左右，气温13℃到22℃；

　　15日(周五)，阴天有小雨，局部中雨，偏北风4级减小到3级，气温10℃到16℃；

　　16日(周六)，阴天转多云，气温9℃到17℃；

　　17日(周日)，晴天到多云，气温10℃到18℃。

　　(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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