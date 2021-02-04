10日，市委书记、市委全面深化改革委员会主任江凌主持召开市委全面深化改革委员会第十二次会议，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十次、第二十一次会议上的重要讲话精神，研究深化医疗保障制度改革、加快建立医疗卫生机构与养老机构医养结合服务机制、基础教育改革发展三年行动等工作。

市委全面深化改革委员会第十二次会议召开

江凌主持 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭出席

10日，市委书记、市委全面深化改革委员会主任江凌主持召开市委全面深化改革委员会第十二次会议，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十次、第二十一次会议上的重要讲话精神，研究深化医疗保障制度改革、加快建立医疗卫生机构与养老机构医养结合服务机制、基础教育改革发展三年行动等工作。

会议听取了2021年我市深化医疗保障制度改革工作推进情况。会议指出，要加强市级医疗卫生能力建设，优化医疗卫生资源布局，建设一批三甲医院和国家级区域医疗中心，着力打造区域医疗服务高地。要提升基层医疗卫生服务能力，加快紧密型县域医共体建设，积极推进县乡村医疗机构一体化管理，不断提升乡镇卫生院和村卫生室医疗服务水平。要深化医疗保障制度改革，优化医保基金监管制度设计，积极开展大病补充医疗保险探索，全面推进医保基金点数法付费，持续抓好药品集中带量采购试点改革，探索医保经办机构下沉乡镇，使人民群众有更多获得感幸福感安全感。

会议审议了《洛阳市加快建立医疗卫生机构与养老机构医养结合服务机制实施方案》。会议强调，建立医疗卫生机构与养老机构医养结合服务机制，是积极应对人口老龄化的重要举措。要积极建立医疗卫生机构与养老机构签约合作、巡诊服务、双向转诊、远程诊疗服务等机制，持续推进医养结合服务创新发展，更好满足养老机构入住老年人卫生健康需求。

会议审议了《洛阳市基础教育改革发展三年行动计划(2021-2023年)》。会议指出，要进一步深化体制机制改革，教育部门要主动下放事权，充分调动各县区和学校深化改革、加快发展的积极性主动性创造性。要有序做好学校布局调整，持续优化教育资源配置，规划建设一批特色鲜明的现代化高中，因地制宜做好农村中小学布局调整，结合集镇建设布局一批寄宿制学校，在全市统筹优化教师资源配置，持续扩大优质基础教育资源覆盖面。要加强教师队伍建设，建好用好市县两级教师发展中心，打造一批教师教研、培训示范点和示范校，不断健全教师培训发展体系，打造高素质专业化教师队伍。

徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭等出席会议。(记者 李东慧)