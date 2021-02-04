市委常委会召开会议，研究部署这些工作

10日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神；深入学习贯彻省委工作会议精神，研究市第十二次党代会精神贯彻落实工作；对做好稳增长、电力供应、安全生产、民生实事等重点工作提出要求；研究巡察、全国文明城市创建、乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果、党管武装等工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记近期重要指示精神

研究市第十二次党代会精神贯彻落实等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

10日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神；深入学习贯彻省委工作会议精神，研究市第十二次党代会精神贯彻落实工作；对做好稳增长、电力供应、安全生产、民生实事等重点工作提出要求；研究巡察、全国文明城市创建、乡村振兴及巩固拓展脱贫攻坚成果、党管武装等工作。徐衣显、杨骁参加会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，要认真学习习近平总书记在陕西榆林考察时对科技创新、生态文明建设、传承红色基因、践行以人民为中心发展思想、教育工作、传承弘扬优秀传统文化、乡村振兴和特色产业发展等作出的重要指示，深刻领会习近平总书记重要讲话中蕴含的一以贯之的重要思想，牢牢把握“国之大者”，推动习近平总书记重要指示在洛阳落地生根。要深入学习领会习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话，认真把握人才工作“八个坚持”重要要求，紧盯洛阳发展紧缺急需人才，制定更具操作性的人才政策，汇聚更多优秀人才在洛创新创业。要深入学习领会习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《毫不动摇坚持和加强党的全面领导》精神，牢牢把握坚持和加强党的全面领导的重要要求，把坚持和加强党的全面领导落到实处。

会议强调，贯彻省委工作会议精神、落实市第十二次党代会精神是全市上下当前和今后一个时期的重点工作。要抓住关键、选好抓手，把重点任务转化成可量化、可操作的具体项目，建立推动落实机制，加强督察指导，确保市党代会部署要求落地见效。要做好干部培训，发挥党校主阵地主渠道作用，聚焦科技创新和科技产业发展、现代经济和现代金融、乡村振兴和乡村运营、市场化改革、媒体素养等重点内容，有针对性地开展系统性、差异化培训，引导党员干部切实转变观念、提升能力素质，更好适应洛阳发展所需。要梳理一批事关发展全局的重点改革事项，集中精力进行攻坚，不断释放发展活力。要制定差异化考核评价办法，坚定走好差异化发展之路，引导各地各部门主动研究推动工作，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

就做好近期重点工作，会议指出，要始终高度重视产业发展，深入开展“三个一批”活动，加强经济运行分析研判，确保经济运行保持平稳增长态势。要着力保障电力供应，坚持全市一盘棋，强化运行调度，保障好群众基本生活和经济平稳运行。要加强安全生产监管，聚焦“九小”场所等重点，确保隐患整改到位；开展住宅小区火灾隐患专项整治，加强疏散通道管理，做好家庭安全教育，着力解决“飞线充电”等突出问题；加强乡镇消防能力建设，确保农村发生火灾后及时就近开展救援。要深入走访调研、摸清群众需求，扎扎实实把民生实事办到群众心坎上。

会议听取十一届市委巡察工作情况汇报，研究部署十二届市委巡察工作。会议强调，要进一步突出政治巡察，把习近平总书记反复强调的重要工作、党中央有明确部署的重要任务落实情况作为巡察重点，推动“两个维护”落到实处；突出担当作为巡察，既要发现担当不足、作风不实等突出问题，也要发现敢于担当、善于作为的先进典型；突出有效整改，既要把具体问题整改到位，又要注重举一反三、标本兼治，从根本上防范类似问题重复发生；突出巡察能力建设，更好发挥巡察利剑作用。

就做好文明城市创建工作，会议指出，要把文明城市创建作为城市工作的总抓手，按照创建全国文明典范城市的标准，常态长效抓好各项工作，着力补上短板弱项，推动文明城市创建工作再上新台阶。要加强组织领导，压实各级责任；理顺工作机制，充分调动城市区创建积极性；对照测评标准，抓好任务分解，指导各区对照标准开展工作；广泛动员群众积极投身文明城市创建，形成全民动员、全民参与良好局面。

会议听取了全市乡村振兴工作推进和巩固脱贫成果后评估工作情况汇报。会议强调，市乡村振兴五大专班要切实担起责任，督促指导各县区认真抓好乡村振兴重点工作。要注重以点带面，鼓励具备条件、积极性高的地区因地制宜探索实践。要建立完善定期通报、督导激励等机制，有效整合涉农资金，做好要素保障，推动乡村振兴取得更大成效。要着力巩固脱贫攻坚成果，落实中央要求，确保五年过渡期政策不变、力度不减，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

会议审议了《关于加强新时代党管武装工作的实施意见(试行)》。

会议还研究了其他事项。(记者 李东慧)