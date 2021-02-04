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河南科技大学迎来近万名2021级新生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.10 18:58

　　10月7日至9日，河南科技大学迎来全国31个省、市、自治区的近万名2021级新生，新生们陆续入校报到，正式踏上大学新生活。迎新期间，学校共租赁近28辆大巴车和近34辆公交车组成迎新专线，在龙门高铁站、洛阳站和校园内开始新生接站工作，为2021级新生入学报到提供了更方便、快捷、舒适、高效、温馨的服务。

　　迎新接站人员以安全为第一责任，遵循“热情周到、服务学生”的要求，提高服务水平、明确分工，提前联系车站接站地点、车辆停放地点，与接站司机接洽；培训新生志愿者，为保质保量完成迎新接站工作做好充分准备。

　　本次迎新接站从早晨7点半到晚上21点,清晨迎新接站的老师带领志愿者早早到达车站服务点，佩戴证件、统一着装。接站过程中，全体人员分工合作，有条不紊，站台老师和志愿者手持印有“河南科技大学”指示牌在出站口等候新生出站，为新生在正式踏入学校之前送上最热烈的欢迎。随后，志愿者们引领新生及家长登车返校，经学校入口处防疫检测后入校，志愿者们用平板车帮新生搬运行李、指引道路、介绍流程，为了让新生在第一时间了解学校概况，老师们热情向新生们介绍学校概况、提供校园生活信息、解答新生各种疑问，为新生安全顺利地报到提供了重要的保障。虽然新生们来自全国各地，但老师和志愿者们的亲切让新生们深深感受到了归属感。

　　本次党员先锋岗有百余名教职工志愿者和1985名学生志愿者参与迎新志愿服务工作。“出站口、服务站、上车处、校门口、报到现场，处处可以看到老师们和志愿者忙碌的身影，老师们将科大的热情带给新入学的每一名科大人。截止迎新工作结束，学校迎新大巴车在龙门高铁站和洛阳站共计往返近75趟。安全、高效、有序的迎新接站秩序也得益于老师们的默默奉献和辛勤付出，迎新接站的整个过程井然有序，老师和志愿者们贴心服务获得了新生和家长们的一致好评。(何珂达)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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