“洛阳指数”描绘游客画像：青年游客是主力军！

9日，《新华·洛阳文旅融合发展指数报告(2021)》(简称《报告》)在北京发布。哪些游客青睐洛阳？哪个景区好评率最高？洛报融媒记者为您梳理《报告》干货，让指数“说话”。

9日，《新华·洛阳文旅融合发展指数报告(2021)》(简称《报告》)在北京发布。哪些游客青睐洛阳？哪个景区好评率最高？洛报融媒记者为您梳理《报告》干货，让指数“说话”。

青年游客是主力军

新华·洛阳文旅融合发展指数以量化、直观的方式展示洛阳文旅产业融合现状，是洛阳市文化广电和旅游局、中国经济信息社立足洛阳文旅融合发展探索实践，为洛阳文化旅游业发展量身打造的全方位综合评价体系。

《报告》指出，运营商大数据监测显示，到访洛阳的游客中，男性占比为67.17%，女性游客占比不足四成。

有研究表明，女性游客更愿意体验当地生活；男性游客出游主题的丰富性更强，更钟爱长途自驾、徒步、骑行等活动。因此，《报告》建议洛阳可考虑增加体验性以及网红打卡型等类型旅游景点以吸引女性游客。

年龄方面，青年游客是主力军，18-30岁游客占比最大。个性鲜明、追求自由、乐于尝试是青年游客群体的普遍特征。围绕这部分客群，《报告》建议相关部门持续丰富文旅融合业态，可以结合当地历史文化特色，打造演唱会、音乐节、热门赛事等活动品牌；也可以举办美食嘉年华，推广洛阳水席、牛肉汤等地方美食；还可以与知名文化IP联动，推动汉服、饰品、工艺品等文旅融合产业链不断延展。