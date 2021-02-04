今年5月至9月，洛阳超额完成臭氧治理任务

10日，洛报融媒记者从洛阳市生态环境保护委员会办公室获悉，今年5月至9月，洛阳臭氧超标天数比省定臭氧超标指标减少了3天，超额完成臭氧治理任务。

王建文在介绍企业各项环保措施

10日，洛报融媒记者从洛阳市生态环境保护委员会办公室获悉，今年5月至9月，洛阳臭氧超标天数比省定臭氧超标指标减少了3天，超额完成臭氧治理任务。

今年，洛阳实施臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚，重拳治理挥发性有机物污染，以减少臭氧超标天数，并联合多部门成立9个督导组对相关工作进行督导，打好组合拳。

洛阳市生态环境保护委员会办公室相关负责人介绍，加强挥发性有机物综合治理是控制臭氧污染、改善环境空气质量的重要途径。在具体工作中，洛阳市强化对挥发性有机物环境监管，全面治理工业源、移动源和面源挥发性有机物污染，进一步削减排放量，倒逼产业升级，遏制臭氧超标。

在治理过程中，洛阳相关企业积极提升优化环保设备，实现了生态效益和经济效益双提升。洛阳双瑞特种装备有限公司就是其中之一。

在该公司铸造车间内，记者注意到每个作业点都配备有集气罩以收集挥发性有机物，作业台面镂空处理收集粉尘等颗粒物，整个车间内墙壁雪白、没有任何异味。

该公司质量环安部副部长王建文介绍，此前该企业按照最高标准设计投用了新型的环保设备，目前企业在重污染天气重点行业绩效分级评价中被认定为A级，企业装备水平、污染治理技术、排放限值等各项指标达到全国一流水平。

“改造后，在重污染天气时A级企业可自主采取减排措施，这就为我们的生产经营赢得了主动，真正实现了减排与增效兼顾。”王建文说。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 闫琳 文/图)