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情暖大一新生 洛阳理工学院推出免费“迎新面”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.10 16:48

　　“今天刚下车就能吃上热气腾腾的‘迎新面’，在这寒意渐起的秋天，实在太温暖了。”10日12时许，在洛阳理工学院开元校区餐厅，该校经济与管理学院上海籍大一新生吴沛昊高兴地说。

　　“上车饺子，下车面”是北方传统习俗。为迎接2021级新生的到来，洛阳理工学院经济与管理学院为新生们准备了一份特殊的见面礼——“迎新面”，欢迎来自五湖四海的新同学。新生在办理入学报到手续时，即可领取一张兑换券，凭券在学校餐厅免费领取一碗热气腾腾的美味“迎新面”。

　　“有味道鲜美的炸酱面，麻辣鲜香、口感劲道的酸菜肉丝面，还有汤鲜肉嫩、回味悠长的烩面以及葱香鸡蛋面、茄汁面……我都不知道该怎么选了！”手持兑换券，来自商丘的大一新生小杨，站在取餐窗口向里面张望着。

　　“这碗‘迎新面’，代表了学校的心意，也算是给同学们的一份惊喜。希望大家在洛阳求学的四年间，感受到家的温暖。”该校经济与管理学院学工办副主任杨盼介绍，他们将向该学院全部900名新生发放免费兑换券，截至目前已有400多名学生前去就餐。(洛报融媒记者 孟山 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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