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孟津区再发通知 这些区域禁止靠近
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.10 12:56
黄河孟津段水流湍急

　　目前，黄河河道仍处于大流量、高水位、长历时洪水过程。为确保安全度汛，切实维护人民群众生命安全，刚刚，孟津区防汛抗旱指挥部发布重要通知。

　　孟津区防汛抗旱指挥部要求各镇、街道、有关单位做到：

　　1.除防汛和应急保障外，其他任何车辆和个人不得进入小浪底库区下游及周边河道沟岔、生产道路，禁止任何形式的垂钓、露营活动。

　　2.除防汛和应急保障外，其他任何车辆和个人不得进入整个沿黄生态廊道孟津段，不得靠近滩内黄河控导工程，禁止任何形式的摄影、摄像、停留、观水活动。

　　3.禁止任何非救援船只进入黄河作业。

　　4.坚持“人民至上、生命至上”，严格落实“六个一律”要求，各镇、街道全面启动滩区人员的撤离转移工作，务必搬离。(危房一律不准住人、窑洞一律搬出、临近土梁山崖一律不准住人、土坯房一律不准住人、周边有不安全因素场所一律不准住人、不确定房屋绝对安全的不准住人)

　　5.对多次劝说远离黄河沿线及周边危险地域、拒不听从工作人员劝导的，由公安民警进行带离。

　　6.再深入分析风险研判，再细致排查隐患，持续对黄河防洪工程、小浪底库区周边、西霞院库区周边房屋、道路、学校等开展隐患排查，加强巡查防守，及时除险排险。

　　7.各镇、街道带班领导和值班人员要认真落实24小时值班制度，进一步强化值班值守，巡逻人员要坚持不间断、全覆盖巡查，及时发现突发险情，第一时间先行处置并及时上报相关信息。(洛报融媒记者 王雨 王艳杰 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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