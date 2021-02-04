徐衣显主持召开市政府常务会议 研究卫生健康、基础教育、医保改革等工作

9日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十四次常务会议，研究卫生健康、基础教育、医保改革等工作。

市政府第九十四次常务会议要求

优化医疗资源配置增进人民健康福祉

深化基础教育改革办好人民满意教育

9日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十四次常务会议，研究卫生健康、基础教育、医保改革等工作。

会议研究了洛阳市卫生健康改革发展三年行动计划、市中心医院伊滨院区建设运营体制调整事宜。会议强调，深化医疗体制改革、优化医疗资源配置是护佑人民健康、增进民生福祉的基础保障，是建设更高品质幸福洛阳的题中之义，是建强副中心、形成增长极的重要内容。要坚持基本医疗卫生事业公益性方向不动摇，推进公立医院综合改革，完善市场化医疗服务监管机制，抓好县域医共体建设，配套完善绩效薪酬机制，着力留住技术型、技能型、适用型人才，为群众提供更高效、更便捷、更多元的优质医疗服务，尽快实现“小病不出村、常病不出乡、大病不出县、疑难杂症不出市”，全方位全周期保障人民群众健康。要积极推进呼吸、中医骨伤国家区域医疗中心建设，高标准建设市中心医院伊滨院区，加快手续办理，优化建筑设计，做好资金保障，规范运营管理，确保项目早建成、早投用、早惠民。

会议研究了洛阳市基础教育改革发展三年行动计划、城市区高中学校优化布局事宜，强调要切实提高政治站位，加大教育投入，深化教育改革，聚焦学前教育“普惠性”、义务教育“均衡性”、高中教育“高质量”，坚决打牢基础教育根基，以更大力度创新破解难题瓶颈，以更深层次改革激发动力活力，压实各方责任，凝聚工作合力，确保改革任务落地见效、改革成果惠民利民。

会议研究了2021年洛阳市医疗保障制度改革重点工作，强调要把医保改革作为实现群众病有所医、加快健康洛阳建设的重大民生工程来抓，深化医保支付方式改革，规范医院诊疗行为，提升医保征缴水平，更好满足人民群众健康需求。

会议研究了国有资产管理工作，强调要以新发展理念为引领，坚持正确改革方向，按照“做好增量、盘活存量、主动减量”的思路，深入推进国资国企改革，以法治化、市场化方式加强国有资产监管，增强风险化解能力，坚决守住重大风险底线。(洛报融媒记者 李三旺)