10月9日，国家防汛抗旱总指挥部工作组来洛检查黄河秋汛防御工作。工作组由国家防总秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文带队。

国家防总工作组来洛检查黄河秋汛防御工作

周学文带队 苏茂林、徐衣显等参加

10月9日，国家防汛抗旱总指挥部工作组来洛检查黄河秋汛防御工作。工作组由国家防总秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文带队。

水利部黄河水利委员会党组副书记、副主任苏茂林，省水利厅厅长孙运峰，河南黄河河务局党组书记司毅铭，省应急管理厅党委委员徐忠一同来洛检查。市领导徐衣显、孙延文参加活动。

在洛期间，周学文一行来到伊河城区湿地公园等，详细了解伊河流量、防汛部署、河道治理等情况，并听取我市秋汛防御工作情况汇报。

我市始终坚持人民至上、生命至上，把做好当前防汛抗洪工作作为践行“两个维护”的政治检验，全力以赴，严防死守，毫不松懈抓好黄河秋汛防御工作，坚决扛牢保障黄河安澜的重大责任。进入秋汛以来，我市紧紧围绕“水库不垮坝、控导工程不垮塌、生产堤不决口、河水不漫滩、人员不死亡”的目标，做到人员、装备、料物、责任“四到位”，层层压实黄河秋汛防御和抢险救灾主体责任，坚持防汛救灾和灾后重建恢复“两手抓、两不误”，积极做好秋粮抢收晾晒和困难群众救助，防汛抢险救灾各项工作扎实有效，防汛重点部位安全牢固，社会大局保持安全稳定。

周学文强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，高度重视黄河秋汛防御工作，切实守护好人民群众生命财产安全。要压实工作责任，特别是压实以行政首长负责制为核心的各项责任，确保关键时刻指挥调度有序有力；要强化隐患排查，盯紧薄弱环节，进一步梳理和排查隐患，狠抓发现问题整改；要加强科学调度，密切会商研判，做好洪水防御预案，确保科学精准施策；要严格值班值守，提前预置救援力量和料物，确保突发险情抢早抢小；要时刻紧绷防汛安全这根弦，坚决打赢黄河秋汛防御这场硬仗。 (《河南日报》记者 郭北晨 洛报融媒记者 李三旺)