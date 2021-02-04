潮起潮洛 | 心中有梦，哪里都是球场！

古都绽生机，洛阳正青春！崭新的洛阳，是每个年轻人的舞台，蓬勃的洛阳，因年轻人的梦想而精彩。

古都绽生机，洛阳正青春！

崭新的洛阳，是每个年轻人的舞台

蓬勃的洛阳，因年轻人的梦想而精彩

洛阳爱青年，紧跟时代潮流倾听年轻梦想

青年爱洛阳，不断用青春的力量反哺家乡

“潮起潮洛”由“篮球人”姜一帆拿下第一棒

让我们和他一起

潮起洛阳！

潮起潮洛

姜一帆

梦寐以球体育文化传播有限公司创始人

前CBA青岛队技术分析兼翻译

前WCDA河南女篮助教翻译

CBA、WCBA球员私人训练师

中国篮协认证教练员

他7岁起学篮球，屡屡摘得奖项

近20年的篮球生涯，无限大的篮球梦想

从文化宫到篮球场，从街头到后备厢

一颗小小的篮球，流转指间，踏遍洛阳

从丽景门到应天门，从地铁站到老街巷

胸中满腔的热忱，埋下火种，照亮前方

他是土生土长的洛阳娃

是奋力奔跑的青年，是实打实的“后浪”

篮球很小，却曾带他飞向更远的地方

世界很大，他依然坚定选择回到家乡

扎根洛阳，他让更多篮球爱好者自信上场

热爱洛阳，他用青春书写家乡崭新篇章

专注、拼搏、埋头实干

青年用滴滴汗水浇灌家乡洛阳

自信，昂扬，俯瞰古今

洛阳以城市温度馈以爱与希望

一个又一个青年

携手连接洛阳的现在与未来

一种又一种热爱

汇聚展现洛阳的魅力与风采

青年因城市而聚，城市因青年而兴

青年扬起了风帆，弄潮时代

青年友好型城市，因你而在

为落实洛阳市委市政府建设青年友好型城市工作要求，洛阳市文化广电和旅游局联合洛阳网启动“洛阳文旅城市焕新计划”，开设“潮起潮洛”栏目。目前投稿和线索征集渠道已开通，欢迎各界潮人联系我们。

洛阳旅游、洛阳网微信公众号等将搭建全媒体矩阵，对符合要求的作品和线索进行发布、拍摄、宣传！欢迎大家积极参与活动，一起尽情展现“更年轻”的洛阳吧~投稿邮箱：799640955@qq.com；咨询热线：0379-65233930。(详情可点击 潮起潮洛，与你有约！）