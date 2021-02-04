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潮起潮洛，与你有约！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.09 22:26

　　一座城市的未来，必是青年人才奔涌而至、协力创造美好生活的奋斗史。“一五”时期，全国各地青年纷纷响应国家号召来洛工作，奠定了洛阳城市发展的人才基础。

　　为落实洛阳市委市政府建设青年友好型城市的要求，进一步展示洛阳古老又年轻的城市气质，提升洛阳文化旅游品牌影响力，助力洛阳经济发展，为洛阳吸纳更多的年轻力量，即日起，洛阳市文化广电和旅游局联合洛阳网启动“洛阳文旅城市焕新计划”，将开设“潮起潮洛”栏目，以洛阳“潮人潮事”的视角，通过系列短视频作品，展现洛阳古今辉映的城市特色与朝气蓬勃的城市品格，让人们看到一个崭新的、充满活力的、熠熠生辉的洛阳，让更多年轻人走进洛阳、爱上洛阳、扎根洛阳。

　　城市之间的竞争根本上是人的竞争，未来城市的发展更是得青年者得天下。“洛阳文旅城市焕新计划”集旅游文化宣传、城市形象展示、创新精神激励于一体，把镜头对准青年“潮流文化圈”，将深度聚焦、挖掘青年生活圈层的特点，关注时下流行的文化活动，以短视频作品激发青年的生活幸福感、文化认同感、城市获得感，为洛阳建设青年友好型城市添智献力，以青年活力彰显洛阳城市实力与文化自信。

　　据悉，“洛阳文旅城市焕新计划”——“潮起潮洛”栏目采取周更形式，每期一个“潮人”，每期一件“潮事”，第一季选题涵盖舞蹈达人、原创音乐人、汉服爱好者、创新创业人才等，既有“文化味儿”，又不乏时尚气息，力图将“古城新意”传递给每一个爱洛阳的人。

　　现“潮起潮洛”栏目正面向社会各界征集短视频作品和新闻线索。你是否是“潮人”？你的身边是否有“潮事”？不如拿起相机，用镜头讲述专属于你自己的“潮人潮事”并投稿，或提供线索，告知我们你身边的“潮人潮事”。

　　洛阳旅游、洛阳网微信公众号等将搭建全媒体矩阵，对符合要求的作品和线索进行发布、拍摄、宣传，助力营造更加开放包容的重才爱才、用才敬才氛围，激发青年创新力量，为城市发展注入动力和活力。

　　欢迎大家积极参与活动为洛阳“焕新”贡献一份力量

　　让我们一起尽情展现“更年轻”的洛阳吧

　　投稿地址：799640955@qq.com

　　咨询热线：0379-65233930（记者 谢钰旸）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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