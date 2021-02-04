签约、开工、投产……洛阳各县区一大批重大项目亮相

8日，洛阳市与全省同步举行第二期“三个一批”活动，持续掀起重点项目建设热潮，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力支撑。

8日，洛阳市与全省同步举行第二期“三个一批”活动，持续掀起重点项目建设热潮，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供有力支撑。

洛报融媒记者从洛阳各县区了解到，这些集中签约、开工、投产的重大项目，涵盖产业转型、文旅融合、社会民生、新型城镇化、基础设施、生态环保等多个领域，不少项目与市民生活息息相关，建成后将全面提升居民生活条件，改善城市风貌。

新安

此次，新安县集中签约重大项目2个，总投资18亿元，分别为总投资10亿元的洛阳圣久锻件年产15万吨风电轴承精密锻件项目、总投资8亿元的洛阳圣久锻件轴承配件钢球生产项目。

其中，圣久锻件年产15万吨风电轴承精密锻件项目占地约400亩，产品主要为回转支承圈、轴承圈、压力容器用钢锻件等，其成品广泛应用于航空、船舶、风电、工程机械等行业，建成后预计实现年产值35亿元，税收2亿元。

当天，该县集中开工重大项目14个，涵盖产业发展、基础设施、生态环保、民生保障等多个领域，总投资61.21亿元，2021年计划投资13.2亿元。该县第四季度集中投产项目7个，总投资26.63亿元，年度计划投资23.67亿元，涉及新型城镇化、产业转型、社会民生、重大基础设施、生态环保等领域。

伊川

在第二期“三个一批”活动中，伊川县共谋划签约项目13个，总投资40.18亿元；集中开工项目14个，总投资24亿元；集中投产项目19个，总投资68亿元。

其中，当日开工的安耐克年产40万吨高温新材科技产业园项目，主要建设国家级冶金技术研发中心、国家级耐材检测中心、冶金技术产融中心，以及自动化高端智能生产线、仓储物流中心及办公楼、专家楼等配套设施。

宜阳

宜阳县此次集中开工项目围绕“航空航天、智能装备制造、食品加工”三大主导产业，开工项目7个，总投资13亿元，年度计划投资2.1亿元。具体包括投资9亿元的启航必达、凯美聚等3个航空航天产业项目；投资3亿元的典润科技、金盼材料等3个智能制造项目；投资1亿元的食品加工项目。

其中，启航必达航空航天用原材料及金属铸件产品制造加工项目，总建筑面积1.4万平方米，主要建设办公楼、标准化厂房等，项目将重点打造航空航天用原材料及金属铸件产品制造加工、有色金属制造加工生产线，为我市相关产业高质量发展提供新的动力。

该县四季度计划投产项目6个，完成投资7.3亿元，主要有投资6.3亿元的美锐克机器人、轩龙智能装备制造等5个先进制造业项目，以及投资1亿元的滨河北路和创业路改造提升这一城市扩容提质项目。