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凝心聚力奋进新征程 真抓实干写好新答卷——市检察院召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.10.09 17:05

　　10月8日，洛阳市人民检察院召开党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话精神，以及中国共产党洛阳市第十二次代表大会精神，研究贯彻落实措施。市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

　　会议强调，全市检察机关要结合省委工作会议精神、中国共产党洛阳市第十二次代表大会精神，深刻领会习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，确保党中央关于新时代人才工作各项决策部署不折不扣贯彻落实。

　　会议要求，要着力打造高素质检察人才队伍，通过招录、培训、干部交流调整等，着力培养一批敢于监督、善于监督的专家型、复合型人才，为检察事业的高质量发展提供人才保障。要不断完善检察人才培养体制机制，多措并举，引进人才，建好用好青年人才库，有意识多岗位、全方面培养现有青年人才。要深入思考，把对干警的关心关爱做实做细，在政策允许的范围内帮助干警解决后顾之忧。

　　会议强调，学习好、宣传好、贯彻好、落实好中国共产党洛阳市第十二次代表大会精神和各项决策部署，是当前和今后一个时期全市检察机关的一项重要政治任务。

　　要在认真学习、深入领会上下功夫。要研究制定学习宣传方案和贯彻落实的具体措施，组织党组中心组进行学习研讨，同时，在各支部开展学习活动。要充分发挥“头雁效应”，带领本部门干警反复学、系统学、深入学。要抓好宣传，利用展板、电子屏、官方微信、微博等媒介，积极营造学习宣传浓厚氛围。要加强调研，市院各部门要结合自身职能，加强调查研究，深入分析研判，细化落实措施，切实将中国共产党洛阳市第十二次代表大会精神落实到检察工作中。

　　要在结合转化、贯彻落实上下功夫。要持续深入开展“万人助万企”活动，严格落实“少捕慎诉慎押”司法理念，为民营企业发展提供有力司法保障。要重点加强知识产权司法保护，依法维护企业合法权益，提高洛阳招商引资的吸引力和竞争力。要强力推进“杨来法”式检察联络员制度落实，助力开创乡村振兴新局面。要充分发挥公益诉讼检察职能作用，持续打好污染防治攻坚战，加快魅力洛阳建设步伐。要紧盯新时代人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的更高要求，认真落实好“群众信访件件有回复”“一号检察建议”等工作。要以政法队伍教育整顿和市委巡察整改为契机，持续营造全面从严、一严到底的浓厚氛围。

　　要在振奋精神、聚焦重点上下功夫。要切实振奋精神，鼓足干劲，认真梳理问题不足，加大工作力度，尤其是对于重点工作要用心用力、集中攻坚，确保市委巡查整改工作在规定时间内保质保量的完成，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，抓紧研究推进全市检察机关重点工作，全面落实“我为群众办实事”活动，推动教育整顿和党史学习教育取得新进展新成效。

　　会上，听取了关于服务大局落实情况汇报、落实“放管服”改革工作汇报。市检察院班子成员、专职检委、县处级干部、中层正职以及部门负责人参加会议。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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