洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳与呼和浩特开展“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化交流活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.09 17:03

　　如何讲好黄河故事、传承文化根脉是一道历久弥新的课题。今天上午，在呼和浩特市图书馆多功能厅内，洛阳市少年儿童图书馆与呼和浩特市图书馆举行馆际合作签约仪式，同时拉开了“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化交流活动的序幕。

　　“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化交流活动由洛阳市文化广电和旅游局、呼和浩特市文化旅游广电局主办，洛阳市少年儿童图书馆、洛阳美术馆、呼和浩特市图书馆、呼和浩特市美术馆、托克托县图书馆共同承办。

　　此次文化交流活动还包括“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化艺术展、“感触二十四节气——寒露”少儿阅读推广活动、洛阳与呼和浩特两地书画艺术家现场交流及“风华百年 蓝焰闪耀”艺术家走进消防支队等活动内容。

　　今天，“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化艺术展在呼和浩特市美术馆开幕，展出的有洛阳职业技术学院创作的大型“黄河”剪纸54.64米长卷作品、洛阳市书法家协会24名书法家的“二十四节气”作品、洛阳市摄影家徐文波的“二十四节气”洛阳风景摄影作品、由洛阳市美术家协会主席张建京题跋的24名画家的“二十四节气”中国画作品。呼和浩特市美术馆也在此次艺术展上展出了黄河文化相关的艺术作品。此次艺术展将持续至17日。

　　洛阳市少年儿童图书馆党支部书记、馆长闫朝霞表示，此次文化交流活动对深入探寻黄河文化蕴含的历史文脉，凝心聚力讲好黄河文化、黄河故事，强化区域合作，增强文化自信都有十分重要的意义。“我们将通过多种形式，让呼和浩特人民感受到厚重的中原风土气息和博大质朴的黄河儿女情怀。”闫朝霞说。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    国花园拍花

    日喀则 羊湖

    摄趣

    柿子红了
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605