洛阳与呼和浩特开展“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化交流活动

如何讲好黄河故事、传承文化根脉是一道历久弥新的课题。今天上午，在呼和浩特市图书馆多功能厅内，洛阳市少年儿童图书馆与呼和浩特市图书馆举行馆际合作签约仪式，同时拉开了“讲好黄河故事传承文化根脉”文化交流活动的序幕。

如何讲好黄河故事、传承文化根脉是一道历久弥新的课题。今天上午，在呼和浩特市图书馆多功能厅内，洛阳市少年儿童图书馆与呼和浩特市图书馆举行馆际合作签约仪式，同时拉开了“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化交流活动的序幕。

“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化交流活动由洛阳市文化广电和旅游局、呼和浩特市文化旅游广电局主办，洛阳市少年儿童图书馆、洛阳美术馆、呼和浩特市图书馆、呼和浩特市美术馆、托克托县图书馆共同承办。

此次文化交流活动还包括“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化艺术展、“感触二十四节气——寒露”少儿阅读推广活动、洛阳与呼和浩特两地书画艺术家现场交流及“风华百年 蓝焰闪耀”艺术家走进消防支队等活动内容。

今天，“讲好黄河故事 传承文化根脉”文化艺术展在呼和浩特市美术馆开幕，展出的有洛阳职业技术学院创作的大型“黄河”剪纸54.64米长卷作品、洛阳市书法家协会24名书法家的“二十四节气”作品、洛阳市摄影家徐文波的“二十四节气”洛阳风景摄影作品、由洛阳市美术家协会主席张建京题跋的24名画家的“二十四节气”中国画作品。呼和浩特市美术馆也在此次艺术展上展出了黄河文化相关的艺术作品。此次艺术展将持续至17日。

洛阳市少年儿童图书馆党支部书记、馆长闫朝霞表示，此次文化交流活动对深入探寻黄河文化蕴含的历史文脉，凝心聚力讲好黄河文化、黄河故事，强化区域合作，增强文化自信都有十分重要的意义。“我们将通过多种形式，让呼和浩特人民感受到厚重的中原风土气息和博大质朴的黄河儿女情怀。”闫朝霞说。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)