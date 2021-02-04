最新通知！事关洛阳所有中小学

10月8日，河南省教育厅官方网站发布了《河南省教育厅等三部门关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》（教发规〔2021〕363号）文件。

10月8日，河南省教育厅官方网站发布了《河南省教育厅等三部门关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知》（教发规〔2021〕363号）文件。现本网转发报道如下：

河南省教育厅等三部门关于编制义务教育

薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021—2025年）的通知

教发规〔2021〕363号

各省辖市、济源示范区、省直管县(市)教育局、发展改革委、财政局:

为深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升(以下简称“能力提升”)工作，落实《教育部国家发展改革委财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(教财〔2021〕3号)要求，现就编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021—2025年)有关工作通知如下：

一、主要目标

2021—2025年，城镇学校学位供给满足学生入学需求，义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；数字校园建设全面完成，教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。

二、基本原则

(一) 聚焦重点，科学规划。围绕义务教育学校办学条件薄弱环节和人民群众关切的突出问题，根据人口流动变化趋势提前研判学位供需变化，坚持城乡并重，科学合理规划学校布局。

(二) 巩固完善，提升质量。坚持改善基本办学条件与优化提升办学能力相结合，优先满足教育教学和生活基本需要，更加注重学校办学质量提升。

(三) 省级统筹，有序推进。省级统筹相关资金和项目，合理确定工作目标和任务。地市和县级要结合实际，尽力而为、量力而行，有序推进工作，确保项目顺利实施。

三、主要工作

(一) 重点补齐农村义务教育办学条件短板。按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省义务教育学校办学条件基本标准(试行)的通知》(豫政办〔2016〕129号)的要求，补齐影响学校教学、生活和安全的基本办学条件，到2025年，义务教育学校不再存在办学条件缺口。大力改善学校寄宿条件，重点满足偏远地区学生和留守儿童的寄宿需求，根据需要建设心理咨询室、图书室等功能教室，建设乡村温馨校园。继续改善规划保留的乡村小规模学校办学条件，多种方式保障学校开齐开足国家规定课程。统筹考虑规划易地扶贫搬迁教育配套设施建设，保障义务教育就近入学需求。

(二) 切实扩大城镇学位供给。充分考虑地区经济社会发展水平、城镇化进程和人口流动变化趋势，结合义务教育发展需求，科学规划义务教育学校布局，加大人口聚集的城市、县城学校规划建设力度，切实增加城镇学位供给，巩固化解大班额成果。合理确定学校办学规模，原则上不得新建超大规模学校。

(三) 稳步提升育人保障能力。充分发挥信息技术在扩大优质教育资源覆盖面，提高教育质量、促进教育均衡中的作用，加快建设数字校园基本环境，深化“三个课堂”的建设与应用，促进信息技术与教育教学深度融合。建设必要的体育、美育场地和劳动教育场(所)，配齐设施设备，加强校园文化建设，发挥校园环境育人功能。