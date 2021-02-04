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洛阳4个！河南首批中小学生研学旅行实践基地公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.09 15:04

　　10月8日，河南省教育厅、省文化和旅游厅公示首批河南省中小学生研学旅行实践基地。省教育厅、省文化和旅游厅组织专家对推荐的申报单位进行了初评、实地抽查评估，拟认定河南自然博物馆等32家单位为首批河南省中小学研学旅行实践基地。

　　公示时间为自公布之日起七日内，如对公示内容有异议，请以书面形式向省教育厅基教处提出，并附真实姓名、工作单位和联系电话，以利于调查核实和反馈情况。

　　联系电话：0371-69691896，地址：郑州市郑东新区正光路11号河南省教育厅D820，邮编：450018。

　　附：首批河南省中小学研学旅行实践基地拟认定名单

　　1.河南自然博物馆

　　2.郑州科学技术馆

　　3.郑州博物馆

　　4.郑州烈士陵园

　　5.郑州好想你教育基地

　　6.郑州市大河村考古遗址公园

　　7.开封中国翰园碑林

　　8.开封清明上河园

　　9.洛阳师范学院河洛文化主题园区

　　10.洛邑古城

　　11.洛阳博物馆

　　12.中国一拖东方红农耕博物馆

　　13.平顶山博物馆

　　14.林州市红旗渠风景区

　　15.中国文字博物馆

　　16.汤阴县岳飞纪念馆

　　17.安阳马氏庄园景区管理委员会(刘邓大军指挥部旧址)

　　18.鹤壁市综合实践基地服务中心

　　19.中国农业科学院农田灌溉研究所

　　20.修武县云台山风景名胜区

　　21.濮阳市示范性综合实践基地

　　22.濮阳国际杂技文化产业园

　　23.清丰县冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆

　　24.漯河市示范性综合实践基地

　　25.漯河市许慎文化园保护中心

　　26.灵宝市函谷关历史文化旅游区

　　27.镇平县彭雪枫纪念馆

　　28.鄂豫皖苏区首府革命博物馆

　　29.驻马店市防洪博物馆

　　30.周口市淮阳区太昊陵文物保护中心

　　31.济源市示范性综合实践基地

　　32.淮海战役陈官庄地区歼灭战纪念馆

　　河南省教育厅 河南省文化和旅游厅

　　2021年10月8日
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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