节后第一波冷空气正在路上 请注意防风保暖

预计今天阴天，部分地区有小雨并伴有不同程度的雾，偏东风2级到3级，气温12℃到18℃。

昨天，我们迎来寒露节气，这是二十四节气的第十七个节气，意思是气温逐渐下降，比白露时更低，地面的露水更冷，快要凝结成霜。

寒露已至，天气转凉变冷，隐约可以听到冬天的脚步声。寒露适宜登高，同样是吃蟹的好时节。寒露以后，北方冷空气已有一定势力，我国大部分地区在冷高压控制之下，雨季结束。

河南省气象服务中心预报，昨天夜里到10日我省部分地区阴雨维持，以分散性阵雨为主，节后第一波冷空气也已出发，预计今天傍晚到10日影响我省，全省大部分地区西北风或偏北风4级到5级，阵风7级左右，请注意防风保暖。

目前我省土壤处于超饱和状态，需关注并防范地质灾害及上游来水叠加对超警河道洪水演进的影响；加强堤防、水库、淤地坝等工程巡查防守。

好消息是，10日到13日，全省转为晴天间多云，建议抓住晴好天气间隙，尽快组织秋作物收获晾晒、腾茬整地。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期受副热带高压南北摆动影响，预计今天阴天，部分地区有小雨并伴有不同程度的雾，偏东风2级到3级，气温12℃到18℃；明天阴天到多云，局部地区有阵雨，9日夜里到10日偏东风转西北风4级到5级，阵风7级左右，气温11℃到19℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）