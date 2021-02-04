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集镇建设促融合——五论扎扎实实把乡村振兴抓起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.10.09 08:42

　　振兴乡村，从来不是就乡村论乡村。全市乡村振兴工作会议明确提出，要以集镇建设为抓手促进城乡融合发展，着眼点正是以集镇建设这个“小切口”，做好城乡互融共进的“大文章”！

　　“一条腿长、一条腿短”，城乡二元结构凸显，是长期制约洛阳发展的深层次问题，也是我们进一步发展必须着力破解的难题。事实上，面对农村普遍缺“地”少“钱”的现实，以融合为路径，让资源要素在城乡间自由流动，也是降低农村土地供养压力、破解乡村建设资金难题的关键一招。要看到，在城镇化浪潮下，农村人口继续向城镇转移是大趋势，但受限于生活成本的偏高、就业技能的缺乏，让他们都转到城市并不现实。作为连接城乡的重要节点、服务农民的区域中心，集镇有着生产生活成本较低的显著优势，把它作为“融合点”，不失为一个好选择。

　　对乡亲们来说，到集镇居住生活是“离土不离乡”，不仅经济上易承受，情感上也更易接受。更重要的是，伴随人口的集聚，我们可以更好地统筹完善集镇“硬设施”与“软服务”，发展劳动密集型企业和产业，实现“安居”与“乐业”的兼得。正如浙江嘉兴，于城镇建设高品质居民社区，一应俱全的配套服务、堪比城市的生活品质，吸引大量农民安家落户；再如滑县白道口镇，力推集镇社区化建设，不断做大做强电线电缆产业，打造特色园区、延伸产业链条，让更多居民“原地就业”……可以说，以集镇为支点撬动融合发展，既能快融，更能深融！

　　城乡融合发展的脚步，关乎乡村振兴的进度。抓牢集镇建设这个突破口，在分类推进中做大规模，在用好政策中集聚要素，完善基础设施和公共服务，推进产业发展和环境整治，我们就能以集镇的整体提升跑出城乡融合加速度！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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