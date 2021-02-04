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在新的历史起点上重振洛阳辉煌—— 一论学习贯彻市第十二次党代会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.10.09 08:37

　　每一段崭新的追梦征程，总是带给人无限憧憬。

　　国庆节前夕胜利闭幕的市第十二次党代会，深入分析洛阳发展所处的历史方位，科学描绘洛阳今后一个时期的发展蓝图，对关系洛阳发展的全局性和根本性问题作出研究部署，吹响了在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的嘹亮号角，照亮了一座城市的光荣梦想！

　　作为中华文明的重要发祥地，洛阳在我国历史上多个时期都创造了太多令人引以为傲的辉煌。然而，从历史深处一路走来，几度辉煌、几经沉浮，这座千年古都也曾令太多人发出过“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”的嗟叹。站在这片古老的大地上，没有什么比“重振辉煌”更能代表洛阳人民的梦想，也没有什么比“孜孜以求”更能形容对这份梦想的执着。

　　犹记得，新中国成立之初，洛阳在一片郊野兴起老工业基地，在一穷二白的基础上拉开了工业化序幕，为重振辉煌奠定了坚实基础；犹记得，改革开放后，洛阳着力破除制约发展的思想桎梏和体制障碍，实现了从计划经济到市场经济的嬗变，驶入了经济发展“快车道”，为重振辉煌打开了崭新局面；走进新时代，洛阳深入践行新发展理念，全面建成小康社会，开启了全面建设社会主义现代化新征程，关系发展全局的重要领域发生了标志性甚至根本性变化，在重振辉煌上取得了重大突破。

　　今天，洛阳已经站在了新的历史起点上。这个新的历史起点，是在全面建成小康社会之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程的起点；是紧抓构建新发展格局战略机遇，着力塑造洛阳发展新优势的起点；是落实洛阳新的发展定位，全面提升洛阳在全国全省大局中地位的起点。如今，我们比以往任何时候都更接近、更有信心和能力实现重振洛阳辉煌的梦想。

　　一切伟大梦想都要接续奋斗去实现，一切伟大事业都要矢志不渝去推进。

　　翻开这次党代会通过的市委工作报告，“重振辉煌”的时间坐标从未如此清晰：今后五年，洛阳发展的总体目标是建强副中心、形成增长极；到2035年，基本建成现代化洛阳，基本建成经济强市、文化强市、生态强市、国家创新高地、“一带一路”双向开放新高地、幸福美好家园；到本世纪中叶，要全面建成社会主义现代化强市，全市物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明全面提升，重振洛阳辉煌的梦想基本变成现实。

　　何为重振洛阳辉煌？怎样重振洛阳辉煌？

　　如果用一个词来形容，那就是要在现代化建设新征程中“强起来”。如果置身更大的时空格局来审视，重振洛阳辉煌的背后，不只是一个城市的雄心壮志、一城百姓的长久夙愿，更是“民族伟大复兴”的恢宏交响，是“中原更加出彩”的生动叙事；不只是要在时代发展的潮流中使洛阳赢得主动、赢得地位、赢得尊重，更要在全国全省发展大局中展现洛阳更大的担当作为！

　　道固远，笃行可至；事虽巨，坚为必成。

　　站在新的历史起点上，我们要进一步把准重振洛阳辉煌的总方针总要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全局中谋划、在大局下行动，确保各项工作方向明、路子正、效果好；要进一步明晰重振洛阳辉煌的主战略主抓手，牢牢扭住以创新引领发展的具体工作，找准工作的着力点和突破口，把以创新引领发展的主战略落到实处；要进一步增强重振洛阳辉煌的使命感紧迫感，聚焦推动制造业高质量发展、增创体制机制新优势、打造聚合创新资源的平台城市等重大任务，竭尽全力把各项工作往前做，努力实现各方面工作争先进位、竞相出彩。

　　“清楚自己要去哪儿的人，全世界都会为他让路。”

　　今天，重振洛阳辉煌的历史使命交到了我们这一代人手上，我们要坚决担起责任，以梦想为帆、用奋斗作桨，与全市人民一起努力，去创造属于这个时代的洛阳荣光！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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