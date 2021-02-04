洛阳师范学院：博士三轮车队迎接学生返校

“好久不见，今天终于回到心心念念的学校啦！”8日，洛阳师范学院校门口热闹非凡，该校2.8万余名学生分批返校，迎来秋季新学期。

“好久不见，今天终于回到心心念念的学校啦！”8日，洛阳师范学院校门口热闹非凡，该校2.8万余名学生分批返校，迎来秋季新学期。

校园门口，10多名身穿红马甲、头戴小红帽，骑着电动三轮车的志愿者分外抢眼。他们是洛阳师范学院博士组成的爱心车队，义务为返校学生运送行李。

洛阳师范学院有关负责人介绍，为迎接学生返校，该校出台多项暖心措施。

开展贴心接站服务。新生来校期间，从早8:00至18:00都有学校的公交专线车辆在洛阳火车站、龙门高铁站进行接站，由学生志愿者协助进行接站引导，并进行查验证件、信息登记(电子审批)、体温测量等。

开辟资助绿色通道。学校学生资助管理中心在迎新现场设置绿色通道，负责为困难学生提供资助，对于学生在返校(来校)期间和返校后遇到的困难，尤其是家庭受到洪涝灾害的学生，学生处资助中心、所在学院将积极提供帮扶，协助学生顺利返校(来校)。

提供心理咨询服务。学校心理健康教育与咨询中心在迎新现场设置服务点，负责新生心理状态调试、宣传心理健康知识，同时为突发心理问题学生做心理危机干预，重点关注特殊群体学生，提供心理疏导服务。

提供一对一引导服务。广泛动员老生，安排学生志愿者，为新生提供一对一引导帮扶，入校行李搬运工作；协助新生户口完成转接工作；推送电子版疫情防控知识宣传手册；负责新生团关系转接。

此外，该校还将开展新生体检和新生报到的医疗服务、相关传染性疾病的筛查、预防和宣传工作，将协助特殊健康状况学生办理入住健康观察区，并按规定开展诊疗、转诊、转疗、解除观察等医护工作。（洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 龙开松）