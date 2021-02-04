嵩县为返乡创业者送上“大礼包” 包含11个方面55条扶持政策

回乡办企业，奖！带动村民就业，奖！发展特色种植、养殖项目，奖！为支持乡贤返乡创业，近日嵩县出台《关于支持乡贤返乡创业工作的若干措施》(下称《措施》)，在产业扶持、整合资金、乡村旅游、就业创业、金融服务、电子商务、税费减免、项目用地、创业培训、营商环境、政治荣誉和关心关爱等11个方面推出55条优惠政策。

图为嵩县首届乡贤文化节

回乡办企业，奖！带动村民就业，奖！发展特色种植、养殖项目，奖！为支持乡贤返乡创业，近日嵩县出台《关于支持乡贤返乡创业工作的若干措施》(下称《措施》)，在产业扶持、整合资金、乡村旅游、就业创业、金融服务、电子商务、税费减免、项目用地、创业培训、营商环境、政治荣誉和关心关爱等11个方面推出55条优惠政策。

据了解，乡贤是指户籍、原籍在嵩县，或者在嵩县长期工作生活、投资创业的各类贤达和各界人士，包括有意愿返乡的在外务工经商人员、复员军人、大学毕业生、机关事业单位专业技术人员和退休老党员、老干部等。

根据《措施》，嵩县将进一步加大农业产业扶持力度。返乡创业者创办畜牧养殖企业，成功创建龙头企业、专业合作社，通过地理标志农产品、有机农产品、绿色食品认证，创办农牧产品加工销售企业等，均可获得一定资金奖励，单个项目最高奖励不超过50万元。

创业初期起步难，怎么办？不用愁，嵩县准备了一揽子的扶持政策。该县将给予乡贤返乡创业人员以工代训培训、就业见习、社会保险、一次性开业等政策性补贴。对首次创办中小微企业的，符合一定条件的可享受5000元的创业补贴。符合创业担保贷款条件的，可申请最高不超过50万元的创业担保贷款，合伙经营或组织起来创业的，可申请最高不超过150万元的创业担保贷款。该县还将开展乡贤返乡创业“一站式”服务平台建设，为乡贤返乡创业开辟绿色通道，进一步精简办事流程，提供注册登记、政策咨询、创业指导、社保关系接续等政务服务。

创业者最担心资金问题，嵩县提出要实行“一企一策、一事一议”，创新开发金融产品，加强与社会资本对接，解决各类人才发展资金短缺问题。同时，协调金融机构对于有资金需求且符合条件的返乡人员开展信用等普惠金融贷款，支持金融机构开发服务返乡创业金融产品。对返乡创业人员开办的中小微企业，在办理续贷业务期间，可运用还贷周转金缓解流动资金困难。

在费用减免方面，也有一系列举措。返乡创业企业在孵化基地等创业园区发生的物管费、卫生费、房租费、水电费等，由各县(区)按当月实际发生费用的50%给予补贴，年补贴最高限额1万元，补贴期限不超过3年。对符合条件的小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收个人所得税。（洛报融媒记者 孙小蕊 邱明 通讯员 吕小伟）