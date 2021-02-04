“镇选村培”，洛阳农村发展党员迎来新变化

为贯彻落实洛阳市第十二次党代会精神，洛阳市委组织部8日出台《关于在全市农村建立“镇选村培”发展党员工作机制的实施意见》，提出全面强化乡镇党委在党员发展中的主导作用，不断提高农村党员发展质量。

为贯彻落实洛阳市第十二次党代会精神，洛阳市委组织部8日出台《关于在全市农村建立“镇选村培”发展党员工作机制的实施意见》，提出全面强化乡镇党委在党员发展中的主导作用，不断提高农村党员发展质量。

洛阳市第十二次党代会提出，要创新实施“镇选村培”农村党员发展模式，优化农村党员发展结构和质量。“镇选村培”发展党员是指由乡镇党委具体负责，在调查摸底的基础上研究提出发展党员培养人选，由村党组织按照程序进行重点培养、乡镇党委全程指导和把关，形成党委主导、上下联动、共同培养的工作机制。这是对农村发展党员工作机制的创新，将有效破解农村发展党员存在的发展人选质量不高、程序不规范、个别县乡镇党委对发展党员不够重视等问题。

根据“镇选村培”发展党员工作机制，乡镇党委书记要亲自统筹谋划发展党员工作，全面排查确定发展党员的重点培养人选，把村里的致富能手、大中专毕业生、退役军人、产业工人，尤其是对35岁以下青年致富能手、外出经商务工返乡创业人员作为培养人选。乡镇党委要指导村党组织在开展“双推双评”的基础上，会同包村党员干部、第一书记等商议确定培养对象和发展对象，分类开展跟踪培养。在发展党员程序上，乡镇党委书记、副书记、组织委员、组织干事、包村党员干部、第一书记等人员要明确具体责任，全程指导和在关键环节进行把关，通过列席党员发展大会，把好预审、审批等环节，从源头上避免程序不合规的问题。

洛阳还进一步明确，县(区)党委要落实好领导责任，每年要专题研究一次党支部工作，分析研判党员发展情况，将党员发展纳入乡镇党委基层党建述职评议的重要内容，纳入乡镇、村居巡察工作范围。县(区)党委组织部门要定期开展督导，每半年要对乡镇党委发展党员工作进行检查。

“洛阳将确保每个村每两年至少发展一名党员，各乡镇每年发展35岁以下党员数量占发展党员的50%以上。”洛阳市委组织部相关负责人表示，实施该工作机制后，将会不断提高农村党员发展质量，为推动乡村振兴提供坚强的组织保证。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王国辉）